張敬軒近況引關注　王苑之自責冷落好友：呢排唔記得咗搵佢

張敬軒（軒仔）早前在個人社交平台Instagram「退追」大量朋友引起關注，後來為《25+英皇群星演唱會》首晚演出後，有消息指他突然感到嚴重不適，需要送院，更確診「急性內耳迷路炎」而需要缺席次晚演出。軒仔情況亦引起不少樂迷、粉絲擔心。



王菀之為香港舞蹈團的大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》演出。（林迅景 攝）

王菀之專注《之間》演出 感動落淚坦言冷落好友

今日（5月22日）王菀之為香港舞蹈團的大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》演出。此次演出她擔任作曲及特別演出。王菀之接受訪問時表示，親身在現場感受，比起自己作曲感受來得更深，直言現場睇演出時感動到喊。

張敬軒（軒仔）。（資料圖片）

聽聞軒仔病情大感擔憂 承諾完騷後抽空探望

談到張敬軒的近況，她回答：「對唔住，我呢排唔記得咗搵佢。都係呢排唔記得，我成日都關心佢㗎，佢都會關心我，因為我好專注演出都冇停過，所以暫時⋯⋯都唔係淨係佢，好似身邊嘅人都冷落咗少少。（佢咪好唔開心？）佢應該冇感覺。」她表示，對一上次聯絡是軒仔在啟德演出之前。

講起張敬軒，王菀之話「呢排唔記得咗搵佢」。（林迅景 攝）

講起張敬軒，王菀之話「呢排唔記得咗搵佢」。（林迅景 攝）

有沒有關心軒仔患上急性內耳迷路炎一事，她也回應：「其實發炎都有好多原因嘅，咁我唔敢亂講，可能係刺激，又可以係佢自己免疫力，亦可以係好多原因，點都好啦，希望佢可以早啲好返。（擔唔擔心影響佢以後演出？）唔⋯⋯你而家講完我有啲擔心，等我了解吓先。」並表示想完成演出會關心一下軒仔。

王菀之表示太專注創作，忘記了搵張敬軒⋯⋯（林迅景 攝）

王菀之表示太專注創作，忘記了搵張敬軒⋯⋯（林迅景 攝）

太專注創作忘記發邀請 驚喜獲劉德華送花牌支持

會不會抽時間探望？她說：「都好呀，等我關心吓。（有冇邀請佢嚟睇？）冇呀，唔記得咗。今次我都唔係做得好好，因為專注晒喺個創作度。我就冇寫晒成個list。（劉德華都有送花牌）嘻嘻，本身佢係好支持藝術，同埋好支持鍾意創作嘅人，唔知佢會唔會嚟睇呢。」