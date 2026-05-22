森美主持《Bad Girl大過佬》獲讚擺脫「老人味」：個腦轉慢啲唔得

商業電台叱咤903的電台節目向來深受聽眾歡迎，近日由森美、阿正（黃正宜）及Elsie主持的全新組合更是火花四濺，成功俘虜大批網民的心！不少網民紛紛在社交平台「Threads」發文大讚節目內容，其中有聽眾直言：「聽《Bad Girl 大過佬》真係好攪笑，森美喺呢個節目好似後生咗十年咁！之前喺《早霸王》有啲似廢佬feel，依家變後生咗，同阿正、Elsie 都勁夾，笑到我癲！」更有網民幽默表示，開車時聽節目要忍笑忍得非常辛苦，引來大批聽眾共鳴。

森美。（葉志明攝）

森美。（葉志明攝）

網民高呼：森美返老還童！

隨着節目的熱播，網民的正面評價如潮水般湧現，大家普遍認為，新節目令森美徹底撕掉「中生代」的標籤，與年輕一輩的主持拍檔毫無代溝，整個人散發出青春活力，成功擺脫了過往的「老人味」。

森美獲網民大讚！（葉志明攝）

森美獲網民大讚！（葉志明攝）

森美成功擺脫「廢佬」形象

今日（22/5）森美出席無綫（TVB）節目活動時接受《香港01》訪問，被問到新節目備受網民激讚、更被指「後生咗十年」時，森美保持一貫的幽默與大方，分享了自己的看法。

森美成功擺脫「廢佬」形象。（葉志明攝）

對於網民將新舊節目作比較、甚至開玩笑指他以前有「廢佬feel」，森美非但沒有介意，反而笑言：「佢哋兩個青年有年輕人嗰種力量，咁所以我成日都跟住佢哋跑，要追住佢哋，其實跟得好辛苦，自己都幾廿歲，你知腰酸背痛啊，同埋個腦轉慢啲都唔得㗎。（有冇俾佢哋蝦？）咁又冇，其實喺節目裏邊都有啲上下靶位嘅，大家有時笑吓你，如果冇咗呢啲互笑呢嗰個環節，個節目就悶啲。有時佢哋兩個做完節目怕我嬲，都會講返頭先係講吓笑，我就同佢哋講呢個我知啦。（習唔習慣做下靶位？）咁都要適應吓㗎，因為好多時候以前就你想講咩就講咩，但而家有時候講完之後呢、佢哋會畀說話我聽， uncle你講埋呢啲嘅，變咗而家形式上我好少要寸佢哋。」