康堤唱功屢遭網民狠批　森美力撐：陳奕迅啱啱出道都有好多批評

星二代一舉一動向來是外界焦點，歌神陳奕迅（Eason）的愛女康堤近年進軍樂壇，其唱功與舞台表現一直備受外界關注。不過，網絡上對她的評價兩極，甚至有不少網民留下大篇幅的負評。日前，更有網民「考古」，翻出其父陳奕迅廿多年前在訪問中批評當年樂壇的影片，藉此諷刺康堤現時的表現，令話題再度發酵。

陳康堤獲獎。(葉志明攝)

CONSTANCE康堤《要還》。（公關提供）

陳康堤、張天賦、湯令山同台演唱。（IG@chufune）

森美（22/5）今日現身無綫節目宣傳活動，接受《香港01》訪問時，被問及如何看待康堤近期承受的輿論壓力，以及網民借Eason舊片進行狙擊的現象，森美大方分享了自己的看法，並對這位樂壇新秀表達了理解與鼓勵。

森美今日出席節目宣傳活動。（葉志明攝）

作為新人表現過關 唱腔非傳統Pop需要時間適應

森美坦言，自己有留意相關的新聞和評論，但他認為大眾應該給予新人更多空間：「康堤作為啱啱升格的『生力軍』，然之後又參加了《拉闊》演出，以佢第一次正式表現嚟講，我敢寫包單，我覺得其實已算唔錯。」對於網民對康堤唱功的質疑，森美則分析，指出康堤的唱腔並非現時主流的傳統流行曲（Pop）唱法，他解釋：「大家對她唱腔嘅接受程度可能冇咁高，係因為佢嘅風格唔係平時典型、很Pop嗰種演繹方式。要投入、欣賞這種唱法，係確實需要一啲嘅時間。」

森美力撐。（葉志明攝）

森美續指，現場表演本就充滿挑戰，加上康堤入行日子尚短，要在大型Show上表現自己，同時要面對緊張情緒和有限的籌備時間，甚至要演繹他人的作品，能在這些限制下完成演出，表現已屬相當難得。

森美力撐。（葉志明攝）

談到網民翻出陳奕迅廿多年前的言論來抨擊康堤，森美不禁笑言，陳奕迅在大家心目中的地位確實「太厲害、太強大」，這無形中為康堤帶來了極大的壓力。但他隨即以此勉勵康堤，指出即便是今日的「歌神」，當年也是從批評中走過來的。森美回憶道：「大家唔好忘記，Eason以前啱啱出道嘅時候，其實外界對佢有好多唔同、甚至係唔好聽嘅批評。但佢都一步一步、一啲一啲咁去累積，先變成今日大家眼中、金剛不壞之身，成為厲害嘅歌神，其實每個人都需要時間成長。」

森美指Eason當年都面對無數批評。（葉志明攝）