東張西望｜8樓林生被指塞甲醛毛巾報復漏水　否認指控：取之用之

日前（5月21日）《東張西望》報道懷疑8樓住戶漏水，令7樓陳太屋企「水浸」的問題。《東張西望》派員到訪，原來另有故事。8樓林先生受訪時指出，9樓才是「水浸」元兇！自己亦同樣是受害者，屋企天花，特別是廁所被漏水問題搞到爛晒！



7樓發現天花板漏水情況，8樓就話9樓先係源頭。（《東張西望》截圖）

林先生話自己都係苦主，但係用甲醛消毒就引起問題。（《東張西望》截圖）

自稱「念化學」 認每週用甲醛滅蟲鼠

同時，8樓林先生更向《東張西望》李旻芳透露，指出因為漏水問題，令家中雜物，家俬，電器被水浸壞，所以迫於無奈要將雜物搬出客廳。有關早前因甲醛而影響鄰居住戶一事，住在8樓的林先生表示，為了滅蟲滅鼠而用上甲醛。

他更向李旻芳表示，一星期會用一整支甲醛溶液消毒。李旻芳向他表示甲醛有存在毒性，他則表示：「甲醛呢，有家俬嘅地方都會有甲醛㗎啦。我哋而家用嗰啲係1比49，同漂白水比例一樣。可能今個禮拜用甲醛，下個禮拜就用酒精⋯⋯（間住？）係啦，再下禮拜就用漂白水。」他又表示，會再噴完甲醛後，用一支「消除劑」清除甲醛，又向李旻芳展示一部「臭氧機」：「臭氧遇到甲醛就變成水。（你點知㗎？）我念化學㗎嘛。」

林先生話自己都係苦主，但係用甲醛消毒就引起問題。（《東張西望》截圖）

林先生用甲醛消毒引起鄰居擔心。（《東張西望》截圖）

林先生用甲醛消毒引起鄰居擔心。（《東張西望》截圖）

林先生表示自己用消除劑清甲醛⋯⋯（《東張西望》截圖）

專家表示高濃度甲醛對健康有影響。（《東張西望》截圖）

專家：甲醛極危險增致癌風險

《東張西望》邀請中文大學醫學院助理院長（研究）化學病理學系助理教授張栢恆講解，他表示：「甲醛5至30%已經屬於非常危險。」表示長期接觸會對呼吸道造成好嚴重影響，及增加癌症風險。

林先生表示自己用臭氧機清甲醛⋯⋯（《東張西望》截圖）

「小題大做」？（《東張西望》截圖）

林先生否認放甲醛毛巾。（《東張西望》截圖）

嘲鄰居疏散「未見過世面」：你製造出嚟，我畀返你

林先生更向《東張西望》李旻芳表示，鄰居因聞到異氣而要疏散是「小題大做」：「嗰個味道係異味，唔係毒氣，佢哋將佢渲染為毒氣，係未見過世面。」又表示沒有淋9樓甲醛：「我都冇印象有淋過，不過⋯⋯有時啲垃圾『吽』得耐生蟲，嗰啲，我就可能會用⋯⋯噴一噴，淋一淋。我冇咁嘅耐性同佢哋玩呢啲。（噴邊度？）垃圾桶囉。」

李旻芳提到，有人指他在9樓噴甲醛，他就說曾向9樓表示，如果他們不處理，就會將自己被浸濕的物品放在9樓。「佢自己唔承認，我咪取之用之囉。（攞啲咩擺門口？）咪攞啲索咗水嘅布，我話你唔搞，我就成桶水倒落你度。因為點解呢，係你製造出嚟，我畀返你係應該嘅。」

咁究竟有做，定係冇做過？（《東張西望》截圖）