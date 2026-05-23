陳司翰罕露面發福兩圈談當年巨大壓力　怨做陳慧琳細佬如無間地獄

久未露面的陳司翰（Victor）近日驚喜現身由劉威煌、梁浩賢和甘永傑主持的YouTube節目《浪談老事 Long Time No See》。現年49歲的他明顯發福了，身形較昔日圓潤不少，與以前的靚仔模樣相差極大。作為Kelly親弟，陳司翰2001年挾光環出道，可惜歌唱路始終未見起色，推出兩張專輯後便淡出香港，其後曾轉往台灣及內地發展，最終仍黯然退場，多年來絕跡本地娛樂圈。

陳司翰為《浪談老事no time no see》擔任嘉賓。(《浪談老事no time no see》截圖)

陳司翰發福不少。(《浪談老事no time no see》截圖)

化身怨男感覺如置身無間地獄

節目中，陳司翰重提當年的星途點滴，直指收入不如預期：「當時唱片根本賺不到錢，搞到心理好唔平衡，成日狂鬧自己，承受好大無形壓力。」背負「陳慧琳細佬」之名出道，他坦言壓力極大：「細個同家姐好親近，雖然同一個經理人，但唱片公司唔同，立場都唔同，感覺好似無間地獄咁，仲要加多個王力宏。」他自嘲當年變成「怨男」。由於出道時外型與王力宏有幾分相似，陳司翰曾被封「翻版王力宏」，頻頻被媒體比較。陳司翰曾在訪問中半開玩笑說自己的風頭被這類比搶走，幽默回應「同王先生唔係好熟」。他甚至刻意避開與王力宏合照：「後期去內地工作，電視台問我點介紹自己，我叫佢哋唔好再提呢兩個人，但最後都係話我係邊個嘅邊個，鏡頭即刻對住我個樣。」陳司翰為堅持自我，曾極力向公司爭取不唱情歌，親自填詞創作出非主流作品《破霜》，可是卻因風格太灰暗，被電台明言「新年一定唔會播」，甚至有歌迷反映「阿媽唔准聽」。

陳司翰大談往事。(《浪談老事no time no see》截圖)

想重新出發結果淡出幕前

陳司翰其後轉戰台灣及北京，他本想重新出發，奈何仍被定型為愛情歌曲路線：「我同公司講想做填詞人，想慢慢識人，唔好出碟，但公司當我傻嘅。」後來更被安排上「帶日本風嘅深夜色色節目」。在北京發展時，他與媒體關係亦相當惡劣，最後甚至要發律師信收場。連串摩擦加上音樂理想難以實現，終令他選擇逐漸淡出幕前。

陳司翰曾被指似王力宏。(《浪談老事no time no see》截圖)

陳司翰與家姐陳慧琳感情好好。(《浪談老事no time no see》截圖)

曾被拍到疑似對莊思明動粗

感情生活方面，陳司翰當年不時被影到夜蒲。2011年他與大馬拿督千金、前港姐莊思明拍拖，期間兩人離離合合，屢傳出軌。2014年他被媒體拍到在街頭疑對莊思明動粗，事後莊思明更在微博上載大腿瘀青照哭訴被打，引發家暴傳聞，但兩人後來都否認了。陳慧琳回應有關事件時表示作為家姐當然不想相信，又大讚莊思明靚女高挑有修養，可惜陳司翰與莊思明還是分手了。

陳司翰已淡出幕前。(《浪談老事no time no see》截圖)