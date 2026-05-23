鄭融與周柏豪連詩雅同台掀回憶殺　目擊女粉絲暈倒 ：有少少嚇親

樂壇男神周柏豪、女神連詩雅（Shiga）以及鄭融，今日（23/5）齊齊現身銅鑼灣出席音樂騷。昔日同門「師兄妹」三人，相隔多年再度同台合體，消息一出即時引來極大迴響，現場更掀起一股強烈的「回憶殺」！

三人同台合體掀起「回憶殺」。（湯致遠攝）

鄭融出席音樂騷。（湯致遠攝）

鄭融出席音樂騷。（湯致遠攝）

百人擠爆現場 師兄妹合體掀高潮

活動現場吸引了數百名粉絲到場支持，現場水洩不通，場面非常熱鬧。三人久違的同台演出，不僅默契依舊，更勾起全場集體回憶，尖叫聲此起彼落。然而，未知是否因為現場人多擠迫、空氣稀薄，加上天氣悶熱，期間發生了一段小插曲。在活動進行途中，一名女粉絲懷疑因體力不支，突然在人群中暈倒，身旁隨即有人大聲呼叫尋求協助。幸好大會工作人員反應迅速，合力將該名暈倒的女子攙扶到旁邊較為空曠及通風的地方休息。

打招呼！（湯致遠攝）

鄭融台上目擊有女粉絲暈倒全過程 ，坦言「一心二用」超緊張。（湯致遠攝）

鄭融台上目擊全過程 坦言「一心二用」超緊張

當時正在台上熱唱的鄭融，正好目擊了整個驚險過程。事後她接受《香港01》訪問時，坦言當時確實被嚇到了：「都有少少（嚇親），但見到其實已經有唔同嘅工作人員去協助，同埋啲Fans其實都好好，佢哋都有照顧，無話唔理佢。」鄭融更自爆當時在台上非常緊張，迫不得已要「一心二用」：「其實嗰一刻都有啲一心二用，一邊唱歌其實一邊都喺度顧住、睇緊佢哋個過程點樣發生、有無人處理緊。之後見到佢醒返，我都係一路上唱一路上睇住。好彩好快佢都OK，大家都無事。」最後，鄭融亦不忘貼心提醒所有粉絲，最近天氣開始炎熱，大家追星之餘一定要注意身體：「呢啲天氣大家真係要飲多啲水啊！」

久違合體！（湯致遠攝）