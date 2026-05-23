周柏豪大爆囝囝遭連詩雅囡囡當眾強吻　大女呷醋發火：佢好嬲

樂壇男神周柏豪、女神連詩雅（Shiga）、鄭融今日（23/5）驚喜現身銅鑼灣出席音樂騷。這三位昔日同門難得世紀同台，吸引過百粉絲朝聖，將現場擠得水泄不通。當三人齊人登場那一刻，經典畫面直接讓全場尖叫，集體陷入瘋狂的「回憶殺」！

三人齊人登場那一刻，經典畫面直接讓全場尖叫，集體陷入瘋狂的「回憶殺」。（湯致遠攝）

合體！（湯致遠攝）

合體！（湯致遠攝）

合體！（湯致遠攝）

三人接受《香港01》訪問時談到這份橫跨十年的同門情誼，皆感觸良多。不過，全場最吸睛的焦點，莫過於周柏豪與連詩雅大談兩家人的「下一代」趣事，周柏豪更大爆囝囝慘遭Shiga囡囡「強吻」的搞笑內幕！

連詩雅大騷長腿！（湯致遠攝）

好聽！（湯致遠攝）

打招呼！（湯致遠攝）

Shiga囡囡熱情強吻柏豪囝囝

周柏豪與連詩雅一向私交甚篤，兩人的小朋友私底下也經常聚會。受訪時，周柏豪忍不住爆料指連詩雅的囡囡性格極度熱情，在一次聚會上，囡囡竟然主動「出擊」，「強吻」了他的囝囝！周柏豪笑言：「佢個女上次喺我個仔嘅生日會上，竟然當眾錫咗我個仔一啖！點知我個仔當場呆咗，而我個大女見到之後仲即刻呷醋，表現得好嬲！」一旁的連詩雅聽到後也忍不住大笑，並代囡囡「澄清」，直言囡囡只是遺傳了自己和老公陳家樂的「熱情基因」。

合唱！（湯致遠攝）

周柏豪大爆囝囝遭連詩雅囡囡強吻。（湯致遠攝）

男神！（湯致遠攝）

「熱情」驚嚇變「友情危機」？

這次「強吻」不僅讓柏豪的囝囝嚇呆，更差點引發了兩家人的「友情危機」，周柏豪加碼爆料，笑指大女因為看到弟弟被錫，護弟心切下竟然下了「封殺令」：「我大女見到細佬俾人錫，好似家姐要保護細佬咁，事後仲好認真同我哋講，話以後Shiga個女唔可以再同我哋玩！」

原來Shiga囡囡咁熱情！（湯致遠攝）

大爆料！（湯致遠攝）

大爆料！（湯致遠攝）

連詩雅一邊大笑一邊無奈地說：「我個女真係好熱情，可能太主動喇！好彩第二次見面嘅時候，佢哋已經無事，變返好朋友。」Shiga亦表示，自己和家樂在家中都習慣用充滿愛的身體接觸來表達情感，希望囡囡在有愛的環境下長大，沒想到囡囡因此完全「模糊了界線」，對著柏豪囝囝也使出熱情攻勢，看來回去要好好「教導」一下。

Shiga大爆囡囡好主動！（湯致遠攝）