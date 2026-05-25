視帝轉戰直播帶貨遭惡意攻擊感難受　憶艱苦童年母為家計辛勞割腎

63歲前「亞視一哥」林韋辰參加TVB藝員訓練班入行，同學包括鄭伊健、歐瑞偉，後來他轉投亞視後，憑《再見艷陽天》飾演「方賀文」一角奪得視帝。近年，林韋辰鮮少在香港電視螢幕露面，積極經營內地社交平台。日前，他拍片真情剖白，公開了自己的艱苦童年故事、在娛樂圈打滾的血淚史，以及近年轉戰直播帶貨遭「酸民」惡意攻擊，希望以自身經歷鼓勵大家遇到任何逆境都要保持正向。

林韋辰當年在亞視因為《再見艷陽天》大受歡迎。（劇集截圖）

林韋辰更在《1997 亞洲電視台慶 - 一個台慶頒獎典禮》上奪得視帝。（《1997 亞洲電視台慶 - 一個台慶頒獎典禮》截圖）

童年一家八口迫擠200呎舊樓 母親辛勞過度不幸切腎

影片中，林韋辰展現出極佳的凍齡狀態。他透露，在未入行前，他們一家八口擠在一個只有20多平米（約200多平方呎）的狹小空間內居住。為了補貼家用，林韋辰的母親長時間在酒樓打工，靠幫人剝蝦賺取一點外快。林韋辰心痛直述：「她為了多賺一點錢，她憋著尿，不上洗手間。後來呢，她就把一個腎就弄壞了，把它切掉了。」 而他的父親雖然是一名警察（阿Sir），但要養活一家八口。林韋辰回憶道，當時同學家裡一天的開支就要兩、三百元，但父親當時一個月的工資卻只有大約400至500元，生活之艱難可想而知。

林韋辰透露，在未入行前，他們一家八口擠在一個只有20多平米（約200多平方呎）的狹小空間內居住。（小紅書截圖）

林韋辰透露母親為了多賺一點錢，開工時憋著尿不上洗手間。後來就把一個腎就弄壞了，要切掉。（小紅書截圖）

TVB跑龍套受冷落

為了生計，林韋辰在年輕時做過餐廳服務員，也當過工廠裡的小工。1986年，他因緣際會加入了無綫電視（TVB）藝員訓練班，在劇組裡當跑龍套，還給他安排一些很差的跑龍套角色，他無奈表示：「根本就不當你是個演員，甚至被人家騙去演一些很變態的角色，讓我在我的演藝事業裡面留下了不好的經歷，讓我很長的一段時間都走不出來。」 這些經歷更讓他陷入了長期的心理陰影中，無法自拔。

林韋辰無綫訓練班出來後，由跑龍套做起。（小紅書截圖）

林韋辰直言當時在TVB被安排做一些很差的跑龍套角色。（小紅書截圖）

林韋辰回憶被騙去演一些變態角色。（小紅書截圖）

林韋辰直言有段時間常演變態角色，讓他陷入了長期的心理陰影中。（小紅書截圖）

赴大馬遇貴人 登「視帝」寶座

後來林韋辰遇到他人生第一位貴人，對方對他說：「你在TVB這樣幹下去，倒不如跟我去馬來西亞碰一下，我給你當主角！」林韋辰在馬來西亞一待就是兩年，一直都在當主角。其後，亞洲電視（ATV）看到了他在馬來西亞的作品，邀請他回港加盟。林韋辰更憑劇集《再見艷陽天》「方賀文」一角，勇奪亞視第一個視帝。他感嘆道：「貴人不是憑空出現的驚喜，而是你善良努力去懂得感恩，才會吸引來的福報。」

在低潮時，林韋辰遇到人生第一個貴人，令他星途出現轉機。（小紅書截圖）

林韋辰憑劇集《再見艷陽天》「方賀文」一角成為亞視視帝。（小紅書截圖）

轉戰直播帶貨遭網暴 過勞入院拼命證明「永不服輸」

林韋辰直言曾經被很多人捧，是個影視的明星、主持人，對外人來說很多聲望。突然間，他轉型了做自媒體，剛開始的時候，沒有人關注，「從一個演員變成一個銷售，我很不習慣，甚至懷疑自己過去累積的都沒有用。」

林韋辰直言曾經被很多人捧。（小紅書截圖）

是個影視的明星、主持人。（小紅書截圖）

最令他難受的是，更引來一些「黑粉」的惡意攻擊，如：「你的普通話這麼爛，還敢來當直播的主持人？」、「現在沒人找你拍戲了吧？」、「沒飯開了吧？」以及「過來跟這些網紅搶飯吃啊？」等冷嘲熱諷。但面對這些流言蜚語，林韋辰並沒有選擇退縮。

林韋辰近年轉型做「自媒體」。（小紅書截圖）

林韋辰還嘗試直播帶貨。（小紅書截圖）

相反，他硬生生地堅持完成了300多場直播。由於工作強度過高，他的身體最終亮起紅燈，「我幹到腰肌勞損、坐骨神經痛發作及腎結石，付出了身體的代價。我就是為了告訴所有的人，我60多歲，只要我不服輸，不管別人怎麼詆毀我，我還是有一顆向上的心。」

最初直播帶貨時，除了不習慣，最令林韋辰難受的是，有一些「黑粉」的惡意攻擊。（小紅書截圖）

林韋辰頂著壓力完成300多場直播。（小紅書截圖）

由於工作強度過高，林韋辰曾因腰肌勞損、坐骨神經痛發作及腎結石而被送院。（影片截圖）

林韋辰痛到要叫救護車。（影片截圖）

保持正念

經歷了人生的起起落落，如今已年過花甲的林韋辰，對於人生有了全新的領悟。他呼籲大眾要時刻保持正念：「就是要保持我們的正念，遠離那些垃圾的人，遠離一些負面的信息，永遠積極正向地思考。」 他透露，自己如今年過六旬仍堅持做自媒體，早已不是為了賺錢，「多年前我已經不需要為生活來拼搏了」，而是看到身邊太多人因缺乏心靈建設而患上抑鬱、嚴重失眠甚至自殺，亦有人因生活方式不當而面臨中風、心臟病及肥胖等困擾。他希望透過自己的經歷，成為大眾眼中的「一道光」。獲網民大讚：「正能量滿滿。」

林韋辰保持正向。（小紅書截圖）

活到老，學到老。（小紅書截圖）