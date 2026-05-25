王晶直斥46歲李泳漢扮孝心要鼎爺養　家醜外揚：真係「打靶仔」

李家鼎（鼎爺）、李泳漢、李泳豪的「家事」近期鬧得滿城風雨。著名電影人王晶設有個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》，也在新一集講述認識李家鼎一家時的點滴。王晶表示，當年TVB開拍《書劍恩仇錄》，因為缺乏人才而搵了李家鼎擔任武術指導。「佢係TVB有史以來第一個武術指導。」



王晶談當年，表示李家鼎為TVB首位武指。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

當年李家鼎為《書劍恩仇錄》擔任武指。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

鼎爺做TVB首任武指內幕

王晶續說，當年TVB負擔不起電影（龍虎）武師（亦即是現在的動作特技演員）的工資，所以就議價減至$160或$180一組，而有些武師們又覺得開工時數多，穩定又較少危險，所以雙方就談攏了。

王晶與李家鼎源於處境喜劇《一屋兩伙三人行》。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶也大讚李泳豪是天生童星。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

惡人做喜劇有奇效 造就陳惠敏、大傻經典

後來，鼎爺領導了一個TVB武術組，當中兩個助手「攣毛強」王志強和羅強後來又帶領另外兩組武術組，之後慢慢發展出TVB很多部大片。王晶與李家鼎的相識就要追溯到1977年播出，由王晶編寫的處境喜劇《一屋兩伙三人行》。王晶：「李家鼎其實係一個好簡單嘅人，其實係好人一個。」王晶表示，劇中人物借鏡了他在現實的朋友，而李家鼎的角色就是一個「三粗五大」但怕另一半的男人。他更言，自與李家鼎合作後就發現，原來平時飾演惡人的演員，做喜劇時會有意想不到的效果。「因為我用佢做呢《一屋兩伙三人行》，之後又有《小夫妻》兩個season，我就好相信，平日做開惡人嘅，做喜劇一定得。所以後來我用咗陳惠敏、大傻、李兆基、吳志雄，佢哋做喜劇，全部都成功。」

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爆施明除有陰陽眼 最怕忌諱竟是「一個橙」

談起李家鼎，亦提到李家鼎相當愛他的太太施明，還提及了一些圈內不為人知的秘密。「佢老婆施明有啲古古怪怪，佢有陰陽眼嘅，睇到好多靈異方面嘅嘢。佢成日話，嗰度有一個，嗰度又有一個。大家都知施明有陰陽眼，但係佢仲有一樣嘢唔係好多人知。佢見到一樣嘢佢會好驚，佢係見到一個橙就會好驚，唔知點解，就係一個橙。娛樂圈有好多人係有呢樣嘢，袁詠儀見到生嘅雞就會好驚，當年嘅繆騫人見到一粒甩出嚟嘅鈕，佢又會好驚，唔知點解。有呢個忌諱真係奇怪，唔知乜嘢道理，可能有啲陰影或者乜嘢。」

早年施明接受訪問。（fb@施明）

施明有陰陽眼大家都知，但係點解會驚個橙？（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶爆袁詠儀見到生雞會驚。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

抨擊李泳漢要求80歲老父供養

說到近期鬧得火熱的「李泳漢Whatsapp錄音」，王晶直斥李泳漢的不是。「真係，一個男人好意思講呢句說話嘅？嗰個老竇80歲，你40幾歲，生咗3個仔結咗婚，然後你話，你搵唔到嘢做，個老竇一定要養你。咁個老竇做唔郁咁點算？呢個真係⋯⋯佢仲理直氣壯嗰度好笑。不過所有嘅壞人都係理直氣壯嘅，都係當自己主角，係正派嘅，一定會諗人哋先係唔啱嗰個。佢仲話李泳漢兩公婆（口誤，應為李泳豪）挾持李家鼎，軟禁咗佢。」

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李家鼎一家。（Facebook圖片）

呢度應該是口誤。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

根據報道，應該是「李泳漢斥李泳豪挾持李家鼎」。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

力撐鼎爺為人極好 嘆家醜外揚斥有人「扮孝心」

王晶坦言李家鼎早年是非常能打的武師：「李小龍都爭啲帶咗佢去荷里活，邊個軟禁到佢呀？80歲你都唔夠佢打啦，呢個多餘。所以，表面上睇一定係李泳漢唔啱。你細佬都搵到食，你40幾歲喺度揈來揈去，作啲嘢出嚟，同記者講，扮晒孝心。以我外人嚟睇，或者我睇得唔啱，我就覺得呢個李泳漢真係好有問題。」

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李泳豪於《愛．回家之開心速遞》擔任其中一角。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶表示，想不到原來李家鼎下廚十分了得，也開心他在晚年在另一跑道發展成功。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶都覺得李泳漢仲要問鼎爺攞錢係過份。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶都覺得李泳漢仲要問鼎爺攞錢係過份。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶都表示，李泳漢不應該家醜外揚。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶都表示，李泳漢不應該家醜外揚。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

王晶：呢個真係「打靶仔」嚟

王晶：「我同鼎爺幾十年相識，我都希望佢家庭和諧，兩個仔又孝順，等佢好好渡過一個豐裕嘅晚年。其實佢都幾好人冇做過咩壞事，又冇做過咩唔好，行頭聲譽唔差，都好提攜後輩。」他又指，李泳漢實在不能將「家醜」外揚：「點可以將家醜講衰俾人睇？我覺得，呢個真係『打靶仔』嚟㗎。唔知呀，或者我錯啦。我希望我唔啱啦。總之我祝家鼎一家人和諧，等佢過一個安樂嘅晚年。」

王晶：呢個真係「打靶仔」嚟。（《王晶笑看江湖》YouTube截圖）

【延伸閱讀與熱搜問答 FAQ】

李家鼎有幾個兒子？

李家鼎（鼎爺）與前妻施明育有一對雙胞胎兒子，分別是長子李泳漢及次子李泳豪。近期著名導演王晶在節目中痛批的對象，主要是現年 40 多歲的長子李泳漢。

施明陰陽眼是怎麼回事？

施明在香港娛樂圈一直有具備「陰陽眼」的傳聞。王晶在 YouTube 頻道《王晶笑看江湖》中證實此事，指她常能看見靈異事物，並加碼爆料施明有一個奇特忌諱：極度害怕看到「一個橙」。

王晶為什麼罵李泳漢是「打靶仔」？

事源近期流出的語音訊息中，40多歲的李泳漢要求80歲的老父李家鼎供養。王晶直斥其將家醜外揚，認為他作為有妻兒的成年男人不但不體諒父親，還理直氣壯地「扮孝心」，行為極不負責任。