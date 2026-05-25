TVB男歌手轉行做搬運工人曝光藍領辛酸　孭百磅洗衣機行7層養六口

前Boy'z成員張致恒（Steven）與太太雯雯婚後誕下四子，長期陷入經濟拮据，欠債、欠租風波不斷，被網民列入「香港四大廢男」之列。不過隨住張致恒開始轉行做搬運工人，密密工作開始令外界對他改觀，再加上「鼎爺」李家鼎47歲大仔李泳漢被爆長期「啃老」，相比之下肯返工養家的張致恒形象瞬間變得「順眼」了許多。

近日張致恒北上廣州，以特別嘉賓身份現身《溫暖廣州·我愛港樂》演唱會，再度演繹當年的經典神曲《死性不改》，獲得網民一致讚好。張致恒日前接受內地平台「粵娛頻道」訪問，分享做藍領辛酸，他稱要搬過百磅洗衣機上6、7層唐樓，並坦言：「呢一年裏面學識咗忍耐。」

張致恆雯雯與四名兒子。（IG：@UGLY_MAMA）

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG：@Stevencheung）

張致恒傳出獲內地經理人賞識密謀復出，甚至有望舉辦個人演唱會。（IG＠stevencheung）

張致恒做搬運辛酸：孭百磅洗衣機行7層樓梯

張致恒在訪問中提到，近一年任職搬運工人，要搬冷氣機、雪櫃和洗衣機等大型家電。張致恒笑言做搬運令他「瘦咗好多」，他笑笑口再說：「因為辛苦，真係要搬！」張致恒分享，有時要搬大型家電上唐樓，沒有電梯，要逐層搬上去，他說：「一個洗衣機，講緊百幾磅，咁你可以點做呢？就係孭上去囉！行6、7層樓都係要孭上去。呢一年學識咗忍耐，忍耐力更加強。」

張致恒曬肌肉。（IG@stevencheung）

張致恒藍領Look！（抖音）

張致恒上載限時動態，自揭做送貨。（抖音）

張致恒6點半起身 夜晚幫小朋友沖涼哄睡覺

家庭生活方面，張致恒透露每日比小孩更早起身，「我每日6點半起身，我啲仔就7點，因為佢哋9點返學，4點放學，我哋5點食飯，8點沖涼，9點一定要上床瞓覺。」張致恒指會幫細路沖涼，「我會幫佢哋沖涼，一齊上床，哄佢哋瞓覺，我就同佢哋一齊瞓㗎啦！其實精神比以前好咗好多。」網民留言：「貴人李泳漢」、「雖然佢後生犯過錯，但起碼成家後都負起咗責任」、「比起李泳漢好滴，自食其力」。

張致恒接受訪問，分享做藍領辛酸。（小紅書@粵娛頻道）

張致恒孭過百磅洗衣機上唐樓。（小紅書@粵娛頻道）

網民轉風向讚張致恒。（小紅書@粵娛頻道）

網民留言。（小紅書@粵娛頻道）

網民留言。（小紅書@粵娛頻道）

張致恒透露自己已經很久沒有踏上過舞台。（小紅書影片截圖）