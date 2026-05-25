前TVB「綠葉王」李國麟富貴逼人　成都買樓豪曬新車曾炒股輸千萬

現年72歲的前TVB「綠葉王」李國麟，入行多年，拍過不少膾炙人口的劇集，在TVB劇集《天龍八部》中飾演「鳩摩智」深入民心。近年他長駐內地吸金，曾在鏡頭前飲溫泉水、食「牛屎」火鍋、「狗屎」糖等等來吸流量，提升知名度，如今李國麟在福州開公司，廣告、商演接過不停，賺到盆滿缽滿。去年李國麟已經曝光了內地購入的3層高巨大豪宅，日前他自爆原來在成都買了樓，更多了架新車，認真富貴！

李國麟食潮汕生醃。（小紅書）

李國麟食「牛屎」火鍋，非常博命。（小紅書）

李國麟飲溫泉水。（小紅書）

李國麟成都買樓再入手新車

李國麟日前在社交平台分享入手新車的照片。李國麟發文：「在成都提了新座駕」，李國麟手抱花束，在愛車前面比出手指公，非常開心，不過相信該帖文有宣傳成份。而不少網民反而將重點放在李國麟身處成都，有人驚喜指：「李老師居然來的是成都」，李國麟回覆：「我在成都買了房子」，他又透露新房坐落東門一帶，並激讚成都十分宜居，「我一年在成都最少都要住3個月」；但他指只是旅居成都，非長居當地。

李國麟帶貨不易。（微博圖片）

李國麟如今在內地人氣不俗，圖為他出席「福州互聯網影視盛典」。（微博@李國麟微博）

李國麟金融風暴曾輸過千萬

李國麟於2002年的金融風暴曾輸掉千萬身家，還欠銀行數百萬，之後他被好友點醒去學唱歌登台，以4首歌《十一哥》、《舊歡如夢》、《沉默是金》、《問我》走天涯，花數年還清債務。李國麟北上發展直播帶貨後，曾因生意淡薄被封為「最慘帶貨明星」。後來李國麟「放下身段」親身品嚐貴州「牛糞火鍋」，不斷努力成功賺取人氣。去年10月他曬出高達三層的新別墅，約6500呎。另外，47歲老來得女的李國麟更年供幾十萬讓女兒到英國讀戲劇，一家人生活水平高。

李國麟入手新座駕。（小紅書）

李國麟開心比手指公。（小紅書）

又有新車揸！（小紅書）

勁！（小紅書）

開心。（小紅書）

李國麟透露在成都東門買了樓。（小紅書）

李國麟在成都旅居。（小紅書）

李國麟曬別墅。（片段截圖）

好有氣派。（片段截圖）