馬景濤內地登台上衣綁結驚現凸腩露臍　崩壞樣令人心酸：很缺錢嗎

現年64歲的馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一美男，早年憑《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》系列等劇紅遍兩岸三地，他也演出過多套膾炙人口的經典劇集，如《倚天屠龍記》、《新龍門客棧》及《再見豔陽天》等，至今仍令不少劇迷難忘。近年馬景濤主力在內地發展，除活躍於內地影音平台，也頻頻現身商演與登台活動。近日，網上流傳一段馬景濤在戶外登台的短片，其極具衝擊力的衣著與身形變化，隨即引起網民熱議，不少人更直言：「很缺錢嗎」。

馬景濤演出瓊瑤的多齣作品，包括：《梅花三弄之梅花烙》。（《梅花三弄之梅花烙》截圖）

還有香港人熟悉的《再見豔陽天》。（亞洲電視官方微博）

昔日男神造型大走樣 上衣綁結驚現「凸腩露臍」

從網民分享至小紅書的影片中可見，馬景濤當日頭戴白色草帽、頸上繫著一條鮮紅色的領巾，身穿一件純白色長袖恤衫，內裡中空，下身則搭配一條剪裁極為寬鬆的白色大腳褲，腰間還繫著一條掛有巨型金屬扣的皮帶。隨著他在台上走動與揮手帶動氣氛，不僅令他肚皮上的贅肉無所遁形，更直接在鏡頭前露出了肚臍。在緊身腰帶與寬鬆長褲的強烈對比下，其鬆弛的「凸腩」顯得相當礙眼，與昔日的男神形象相距甚遠。

馬景濤這一身打扮令人「一言難盡」。（小紅書截圖）

投入獻唱。（小紅書截圖）

儘管身材與穿搭備受爭議，但馬景濤一現身便展現出極高的舞台熱情，在台上大展歌喉，一邊深情演唱《特別的愛給特別的你》，一邊隨着節奏擺出「造手」展現個人台風，完全享受在舞台之中。

還很有台風。（小紅書截圖）

肚腩意外成為焦點。（小紅書截圖）

吸逾1300條留言 網民直呼：不忍直視

影片曝光後，隨即吸引超過1300條留言。不少網民對於馬景濤的「現況」感到心酸，感概昔日的瓊瑤第一小生也難敵歲月洗禮：「不忍直視」、「晚節不保」、「肚臍眼得蓋上啊！！！」、「肚子沒有必要露出來的」、「雖然賺錢不寒傖，但是，，，能不能把美商提高一丟丟」、「不用了，特別的愛自己留著吧」、「年輕時那麼帥的大帥哥，怎麼就不能優雅老去呢？」、「有一種淒涼的感覺」、「馬景濤很缺錢嗎」、「唯一的解釋：缺錢了」，甚至有網民直言：「看不下去了」。

不少網民對於馬景濤的「現況」感到心酸。（小紅書截圖）

網民感概昔日的瓊瑤第一小生也難敵歲月洗禮。（小紅書截圖）

曾直播暈倒送院

近年馬景濤為了演出，可謂「搏到盡」。早前他於杭州做直播時，重現《倚天屠龍記》中經典的「張無忌」造型，並在35℃高溫下連續表演4天，期間疑因體力透支突然在台上暈倒，後腦着地發出巨響，隨後緊急送醫。經診斷後證實為低血糖及天氣炎熱而暈倒，經休息後已無大礙。此外，馬景濤之後又曾在一場直播中大跳抖音舞《大展鴻圖》，卻被網民無情嘲笑動作似做「復康操」，種種近況都令大批網民感到相當唏噓。

馬景濤早前在直播期間暈倒。(微博圖片)