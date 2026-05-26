兩位前「星夢一姐」前路大不同　吳若希穩坐「愛爆一姐」之位

最近兩位前「星夢一姐」再次備受關注，不約而同地齊齊「升呢」。菊梓喬在沉寂一段時間後強勢回歸，相隔3年再於香港舉辦演唱會。而吳若希則在生日之際，以「全能女星」的身份獲得認可，盡顯「一姐」地位。



Jinny以家人健康平安為生日願望。(ig@jinnyng)

兩位前「星夢一姐」前路大不同。（資料圖片）

先說菊梓喬，她在卸去「星夢一姐」的光環後，曾面臨事業低谷，甚至傳出她需在內地酒吧登台賺取收入，身價大打折扣。菊梓喬用實力證明自己絕非曇花一現，她宣布將於6月14日登上香港西沙場館舉行《菊．夏語》演唱會，並以接近紅館演唱會的票價988港元販售門票。雖曾因場地較小而票價高引起網民的討論，但大批粉絲仍表示支持，期待她帶來驚喜與經典旋律。此外，她在社交平台上分享海報拍攝花絮，並以「靚聲現場，經典回憶，驚喜互動，一次過全部為你解銷」作為賣點。

菊梓喬6月14日登上香港西沙場館舉行《菊．夏語》演唱會。(ig@hana_kuk)

吳若希繼續穩坐「一姐」地位

另一邊廂，第一代「星夢一姐」吳若希（Jinny）最近迎來34歲生日，當天她不僅獲無綫官方封為「全能女星」。雖然「星夢唱片」年代已經結束，變成「愛爆音樂」，但她仍然穩坐一姐之位，唱片公司還分享粉絲遠赴成都為她慶生的短片，令其人氣和地位再一次得到肯定。Jinny收到粉絲送上的銀紙生日蛋糕時心滿意足，但她表示因女兒生病，她忙於照顧愛女所以打算低調過生日，只切蛋糕及拍幾張照片就算，並以家人健康平安為生日願望：「簡簡單單的生日，心裡卻滿是長期的幸福感。最奢侈的願望其實好簡單：願我的兩個寶貝、我愛的、和愛我的人，全部都身體健康，平安快樂。」兩位昔日的「星夢一姐」，如今都找到各自的路去走下去。

吳若希（Jinny）最近迎來34歲生日。(ig@jinnyng)