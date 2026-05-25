主持施可瑩驚爆患卵巢癌擴散至盲腸　切除子宮再為保命建人工造口

曾擔任多場韓星及泰星見面會司儀，以及香港電影首映與謝票等的四語主持施可瑩（Lillian），過往活躍於社交平台，但自4月起她甚少更新，昨日（24日）她突然在社交平台貼出住院照，發文公布自己不幸患上卵巢癌。Lillian向來形象外向、陽光，但她坦言病情比想像中嚴重，癌細胞已擴散至盲腸，自4月起切除子宮後要做化療，其後更為了保命，需依賴人工造口維持生活。她透露：「依件事真係唔係一時三刻可以接受到，一向好硬淨嘅我喊咗勁多晚～對我、另一半、朋友、家人，自己好似變左做一個負擔咁，好驚冇得再做自己喜愛嘅工作、出街有能力去處理到個造口……到依一刻我仲係醫院未返到屋企🥲」並希望大家能陪她度過這一關！

曾擔任多場韓星及泰星見面會大會司儀的四語主持施可瑩（Lillian），過往活躍於社交平台，但自4月起她甚少更新，近日自爆患上卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）

腫瘤急擴至17厘米如懷胎五月 買新衫遮掩腹部死撐開工

Lillian在帖文中詳細講述了過去兩年的艱辛經歷，她指相信不少人記得她去年曾入院做手術，「當時因為輸卵管積水11cm再twist咗2圈，所以白車入院去解決，做左人生第一次全麻手術。」原以為已經雨過天晴，她卻在同年10月發現卵巢長有10厘米的腫瘤，其後更急劇擴大：「我卵巢有一個10cm嘅腫瘤，睇住佢一個個月大，由10去到13，去到17cm～（等於人地肚入面5個月大嘅BB）」為了不影響早已安排的謝票及主持工作，Lillian只能忍痛購買新衣服來遮掩隆起的腹部，但見住舊衫無法再穿，內心其實很難過。

施可瑩去年完成手術，再發現卵巢長有10厘米的腫瘤，並急速擴散。（IG@ lillianxlillian）

切除腫瘤意外確診癌症 為保命建人工造口

在完成今年泰國人氣女星LingOrm見面會及《尋秦記》等相關工作後，Lillian終因無法忍受劇痛，決定要就醫處理，於今年2月轉往私家醫院接受腫瘤切除手術，卻意外確診為卵巢癌，她形容這個經歷非常戲劇性。更令人心酸的是，Lillian的癌細胞被發現已擴散至盲腸！面對噩耗，她起初依然保持積極，努力復健學習站立與行走，並如期完成LCK Cup的工作，直到4月轉至公立醫院進行全子宮切除手術時，才發現病情比預期嚴重：「原定做完打6次化療就完事，所以我都仲好積極去準備我未來嘅工作、學業。但手術後發現我原來比想像中再嚴重咗，甚至為左保命，依家多咗個人工造口。」

完成泰國女星LingOrm見面會及《尋秦記》等相關工作後，Lillian終因無法忍受劇痛，決定要就醫處理，於今年2月轉往私家醫院接受腫瘤切除手術，卻意外確診為卵巢癌。（IG@ lillianxlillian）

Lillian 4月轉至公立醫院進行全子宮切除手術時，才發現病情比預期嚴重：「原定做完打6次化療就完事，所以我都仲好積極去準備我未來嘅工作、學業。但手術後發現我原來比想像中再嚴重咗，甚至為左保命，依家多咗個人工造口。」（IG@ lillianxlillian）

硬淨女生崩潰痛哭憂成身邊人負擔 宣布停工作專心化療

一向自恃硬淨的Lillian坦言，這個沉重打擊令她難以接受，連日來徹夜痛哭：「對我、另一半、朋友、家人，自己好似變左做一個負擔咁，好驚冇得再做自己喜愛嘅工作、出街有能力去處理到個造口……到依一刻我仲係醫院未返到屋企🥲」Lillian表示原本打算「好型咁一邊醫、一邊開工」，待康復後再公開交代，但因身體狀況不如預期，需要推卻大量工作邀請，才決定坦承病情，並感到不好意思。她透露現時已開始接受化療，承諾會分享復康進度與大眾一起成長。由於短期內無法以主持身分與大家見面，她呼籲一眾「金主」及粉絲以其他方法支持，就是看她的影片，並答應支持自己的人：「我一出院就會剪返之前去韓國日本拍咗嘅影片畀大家睇的❤️希望大家可以一路陪我過依一關啦～🫡」

正留醫的Lillian分享自己的住院生活，坦言剛得悉噩耗時難過得連夜痛哭，透露目前已開始化療，承諾會分享復康進度與大眾一起成長。

精通四語屢任星級司儀 獲圈中人留言打氣

施可瑩本身為分享K-pop資訊的YouTuber，亦是四語主持，精通廣東話、英文、普通話、韓語，除了不時主持本地活動，如電影謝票、藝人生日會等，亦擔任韓星及泰星等藝人的見面會司儀，其中更屢與鄭容和合作。此外，Lillian亦曾參與ViuTV節目《創新Teen》主持。由於她與不少藝人相熟，因此她公布患癌消息後，邱士縉（Stanley）、余香凝、王丹妮、麥美恩、朱鑑然、滕麗名等多位藝人留言替她打氣。

施可瑩早前主持《尋秦記》連串謝票活動。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩曾訪問少女時代的允兒。（YouTube@Lilliansssssss）

施可瑩曾訪問金鐘國。（YouTube@Lilliansssssss）

施可瑩獲鄭容和團隊信任，屢次合作。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩曾主持MC與粉絲的生日會。（IG@ lillianxlillian）