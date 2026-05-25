蔡卓妍忽然剪短髮網民揣測有喜狂賀　逆齡新造型獲老公Elvis大讚

蔡卓妍（阿Sa）上月28日忽然公布婚訊，與健身教練林俊賢（Elvis）修成正果，拉埋天窗。雖然日前突然傳出無厘頭婚變消息，但阿Sa已火速闢謠，宣布正度蜜月。近日她更突然剪去一頭長髮，高調宣布換成短髮造型，就令外界揣測她是否有喜，並留言狂賀。

上月宣布婚訊的蔡卓妍，突然預告將剪去一頭長髮。（IG@ choisaaaa）

阿Sa日前分享自拍照，預告：「紀念一下最後一日嘅長頭髮 💇🏻‍♀️真係想剪好耐 😝剪幾短好呢？🤔」很多人於是猜測她是否於婚後火速造人成功，紛紛留言講恭喜：「突然想剪短係咪為咗方便.......😂😂😂😂,恭喜林生林太❤️❤️❤️👏👏👏👏👏」、「不會是懷孕了所以要剪短頭髮？😮」網民的揣測不無道理，因為阿Sa一向喜歡小朋友，曾在節目上揚言童年時渴望生8個！早在2019年，當時36歲的她已決定進行雪卵療程，並積極服用保健品及堅持每日運動維持卵子質素，最終於2020年順利進行了兩次雪卵手術，合共抽取並儲存了20粒卵子。為了雪卵，她更自爆連續十日忍痛注射荷爾蒙針，期間更要滴酒不沾，導致肚脹及痠痛，腰部一度粗了一個圈。她曾在節目上又為這批卵子定下期限：「希望10年內可以用到，因為50歲生又太老了。」

阿Sa日前分享自拍照，預告：「紀念一下最後一日嘅長頭髮 💇🏻‍♀️真係想剪好耐 😝剪幾短好呢？🤔」很多人於是猜測她是否於婚後火速造人成功，紛紛留言講恭喜。（IG@ choisaaaa）

阿Sa一向喜歡小朋友，曾在節目上揚言童年時渴望生8個！（圖中為她的契女梁浸浸，即鄭希怡女兒）（IG@ choisaaaa）

阿Sa於2020年順利進行了兩次雪卵手術，合共抽取並儲存了20粒卵子，她曾表示：「希望10年內可以用到，因為50歲生又太老了。」（IG@ choisaaaa）

而昨日阿Sa正式公布短髮新造型，現時頭髮留至及肩長度，看來更十分減齡，令阿Sa回復初出道時的青春感，圈中人如容祖兒、鄭秀文、鄺玲玲、楊丞琳、鄭希怡、馬天佑、楊偲泳、吳雨霏等都大讚好睇，而官恩娜更表示：「Very can wor now I want to cut my hair🤔（好得喎，依家我都想剪）」。而重點是阿Sa老公都留言標註阿Sa髮型師：「麻煩以後都剪呢個頭🫶🏻」想必對老婆的新髮型非常滿意！而阿Sa就發文指已經10年冇留短髮：「唔知點解由細到大都好鍾意搞自己個頭😅 #屎窟痕 😝 之前嘅長頭髮算係我維持得最耐嘅一個髮型，同埋天氣真係太熱同太潮濕，而家剪咗真係好爽 😌 不過，我又要再研究吓點樣set呢個短頭髮🤣🤣」

阿sa剪髮前最後一張長髮照。（IG@ choisaaaa）

阿Sa正式公布短髮新造型，現時頭髮留至及肩長度，看來更十分減齡，令阿Sa回復初出道時的青春感。（IG@ choisaaaa）

阿Sa十分滿意自己的新造型，透露：「前嘅長頭髮算係我維持得最耐嘅一個髮型，同埋天氣真係太熱同太潮濕，而家剪咗真係好爽」。（IG@ choisaaaa）

阿Sa老公林俊賢都讚阿Sa的新髮型好睇。（IG@ choisaaaa）