70歲「百億駙馬」與已逝女星秘婚一年　娶富婆太太揭三大冧妻招數

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀，早年憑演出《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，前年他憑電影《疾速反擊》在第4屆亞洲國際青年電影節奪得影帝。呂良偉曾與已逝的周海媚有過一段婚姻，兩在1988年國外低調秘婚，一年後離婚。呂良偉之後遇上富婆太太楊小娟，兩人於2001年結婚，育有一名兒子呂善揚，坐擁百億身家，至今甜蜜恩愛。日前呂良偉在社交媒體分享與三大婚姻之道，非常識冧太太。

呂良偉是圈中凍齡狀型男，與太太楊小娟也非常恩愛。（微博圖片）

呂良偉與太太楊小娟。（小紅書圖片）

呂良偉分享三大婚姻之道

呂良偉指與太太結婚至今25年，「從來沒紅過臉。」呂良偉指最重要有三點，第一是「說話要有分寸」，表達意見時須注意用詞及態度，太太才會接受意見。第二是「做事要有空間」，呂良偉指給予空間能與另一半減少磨擦，他說：「她有自己的朋友、圈子、工作，你要給她時間、空間去完成她的工作、要做的事。」

第三是「遇事有體面」。呂良偉認為，遇事後不能推卸責任，兩公婆要企同一陣線，「不管它大大小小，反正我們是站在一起。」他認為一家人遇事要「關起門商量」，他解釋：「這才是給對方最好的面子，你給對方留了面子，對方才會給你臉色。」

呂良偉不諱言男人成熟比女人來得遲，「再不表現的話，怎麼進步呢？」呂良偉指出，夫妻相敬如賓的終極秘密是「把對方當成被感恩的人」，從內心敬重另一半，不試圖改變對方。

呂良偉Fit爆！（抖音）

呂良偉、楊小娟恩愛出席慈善晚宴。（陳順禎 攝）

呂良偉曾因周海媚晚睡不聽老爺話離婚

呂良偉對婚姻有深刻體悟。談到與周海媚的一年婚姻，呂良偉曾在自傳中解釋，「我們都沒想過去傷害對方，怪只怪我們那時不懂愛情。」呂良偉重視家庭，婚後周海媚搬入與他的家人同住，但周海媚習慣晚睡，下午兩三點才起床，引起他和父親不滿，時間久了便有抱怨。呂良偉指周海媚是孻女，但一點都不孝順，他指出：「當年我的父親需要人照顧，作為兒媳的她從小就是家中的寶貝，受家人寵愛，不會照顧別人，還經常睡懶覺，不懂得侍候公公，也不尊重公公。」

呂良偉希望周海媚改變，但周海媚拒絕，兩人都不願讓步。由於不斷爭吵，呂良偉與周海媚感情越來越淡，一日兩人終於心平氣和商量決定離婚。呂良偉在書中否認黎明是第三者，他說：「至於黎明是否插足，我並不特別在意，畢竟我和海味的問題是由內而外的，即使沒有第三者 ，我們也會分手。」

呂良偉分享三大婚姻之道。（小紅書）

呂良偉好識同楊小娟相處。（小紅書）

勁！（小紅書）

周海媚（海味）只承認與呂良偉的戀情(周海媚@微博)