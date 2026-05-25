李家鼎最新情況曝光　上月消瘦憔悴惹擔憂今回復精神與李泳豪飲茶

李家鼎（鼎爺）上次公開露面是在前妻施明喪禮，他當時暴瘦至120磅，且面容憔悴、走路都要人扶，與昔日中氣十足的形象成強烈對比，令網民極其擔憂其健康。細仔李泳豪於十日前接受無綫娛樂新聞台訪問，就透露鼎爺之前胃口不佳、吃不下嚥，因而暴瘦，幸好已慢慢恢復當中、臉部也慢慢長肉：「佢係完全冇胃口呀！就算我哋帶佢出街食飯或者我太太煮飯畀佢食，佢可能食少少就飽，其實佢就冇乜心情食嘢，但依家就調理緊啦，好咗之後佢開始有胃口啦。佢話阿仔呀，我做咩依家食完一個鐘我又肚餓喇喎，跟住我同老婆話好囉，咁跟住依家開始有要求啦。有一次買錯嘢畀佢食，諗住清腸胃買啲粥，佢話佢想食鴨腿湯飯，佢依家最想食鴨腿湯飯。」被問到身體有沒有事時，他則表示已經做了身體檢查：「冇事，其實真係營養問題，食得唔夠，營養不良為主。」

李家鼎（鼎爺）上次公開露面是在前妻施明喪禮，他當時暴瘦至120磅，且面容憔悴。（資料圖片）

鼎父當時行路都要人扶。（資料圖片）

鼎爺當時因前妻離世非常傷心，吃不下嚥，因而暴瘦。（資料圖片）

鼎爺昔日面部有肉、精神翼翼中氣十足。（資料圖片）

豪仔日前預告即將重新營運YouTube頻道，會與鼎爺父子檔出鏡，但需等對方「靚仔啲先」，他說：「爸爸都想同大家講聲多謝，同埋就係交代吓自己情況，但係佢話想再靚仔啲。我想同大家講，鼎爺而家靚仔咗好多，但係佢話未夠，俾佢老人家休息多一陣先，佢想以一個好啲嘅狀態出嚟同大家見個面。」而今日（25日）下午時分，豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，情況似乎令人放心不少。豪仔說：「精神💪🏻阿爺好快可以同大家見面😊」

豪仔日前預告即將重新營運YouTube頻道，會與鼎爺父子檔出鏡，但需等對方「靚仔啲先」。（IG@drift_greg）