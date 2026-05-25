張致恒揭前經理人霍汶希真性情　罕談英皇Boy'z時期恩怨：太浪費

張致恒（Steven）近日北上復出登台備受好評。張致恒早年與關智斌（Kenny）組成男子組合Boy'z，其後二人一度重組，直至2019年演唱會前夕，張致恒被爆「一腳踏五船」的桃色醜聞及傳出欠債，導致演唱會最終被迫取消，更要當時的經理人霍汶希（Mani）頻頻現身「撲火」。經歷過經濟拮据，欠債、欠租風波後，張致恒近年轉行做搬運工人改過自新，照顧太太雯雯及四名子女，相比「啃老」李泳漢，張致恒的形象有所好轉。日前張致恒再接受訪問，揭露早年走紅時期的經歷。

張致恒與雯雯一家6口。(IG圖片)

張致恒與雯雯。（IG：@ugly__mama）

張致恒自嘲過往浪費機會：自己好好笑

張致恒日前接受訪問，他形容過往的自己很好笑，他說：「以前機會接踵而來，你根本唔需要諗，完成唔需要任何想法已經可以俾人推到好高位置。我諗返以前嘅自己，就會覺得自己好好笑囉，點解有咁多機會都唔去把握。」張致恒懊悔以前太浪費機會，「我太浪費，其實有好多機會我可以做得好好。」

張致恒曾是英皇藝人。（stevencheung@ig圖片)

張致恒激讚Mani：超級好嘅經理人

張致恒又激讚Mani待他極好，他說：「Mani喺我心目中係一個超級好嘅經理人，佢每一方面都會為我哋着想，甚至幫我哋攞到最好嘅Planning去做前面嘅路。」張致恒直言現在目標想做經理人，將以經驗幫助娛樂圈新人。

張致恒爆出偷食事件時，正與關智斌身處泰國為演唱會拍攝宣傳片，張致恒其後突然失蹤，經理人霍汶希亦不知Steven去了哪裏。(IG圖片)

張致恒2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後，先後誕下4名兒子。(ig@stevencheung)

張致恒轉做了外判工人。（小紅書截圖）

張致恒現身街頭駁線。（小紅書截圖）

發文者則大讚張致恒非常努力工作。（小紅書截圖）

張致恒藍領Look！（抖音）

張致恒日前北上廣州復出。（小紅書＠飛髮佬正傳）

張致恒曬肌肉。（IG@stevencheung）