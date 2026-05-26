老戲骨與監製打招呼被質疑𢱑show　嬲爆即走：使乜𢱑？唔搵我就罷

老戲骨盧宛茵去年離開TVB，現時是自由身演員，近日她接受方健儀網台節目《女人方言》訪問時，就分享自己對行業已心灰意冷，以及曾被監製誤解「𢱑show」及遭導演針對的故事，她指自己拍最後一套劇時，被導演「係又鬧唔係又鬧」，她忍足一星期，自言「百忍成金」，更一度想辭演。

盧宛茵近日接受方健儀網台節目《女人方言》訪問。（YouTube@女人方言）

無懼成「御用阿媽」 狠批時下新人態度欠佳

盧宛茵很年輕時已要演少奶、母親角色，但她並不介意，哪怕成為「御用阿媽」，演過逾70個阿媽角色，她也一樣欣然接受：「因為我係實力派，我唔係花瓶，總之你有戲俾我做，我就好鍾意，所以我咪攞專業大獎。」不過她在訪問中，就不諱言對現今行業生態感到心灰意冷，先批評現時入行門檻低，有人拍拍廣告、唱唱歌又可以走來拍劇，沒有受過專業訓練，又說：「有啲學壞晒，譬如我同你做緊戲，佢詐諦喺後面彳亍（音：chit-churt）咁轉，影到佢，佢咪有show，我覺得呢啲咩態度呢？破壞晒人哋嗰套戲！」她直言：「如果一路咁有咩好做？做戲最緊要個cast，你嘅對手，有啲不知所謂嘅，做嚟做咩？」

盧宛茵演過逾70個阿媽角色，她也一樣欣然接受：「因為我係實力派，我唔係花瓶，總之你有戲俾我做，我就好鍾意，所以我咪攞專業大獎。」（YouTube@女人方言）

盧宛茵對行業生態感到心灰意冷，認為拍戲要睇對手：「有啲不知所謂嘅，做嚟做咩？」（YouTube@女人方言）

心淡拒絕再做衰人教後輩 嘆有導演如「鵪鶉」欠威嚴

盧宛茵被問是否對這行心淡，也毫不掩飾地說是，續說：「真㗎，譬如你一睇個cast，呢班老戲骨喎，或者好嘢，有演技，你就會好樂意好開心去演。如果你一睇，冇角色嘅？我講我啫，我就覺得冇乜意思。」當方健儀問到年輕一代中有否可造之材，她直認：「而家好難。」她試過畀建議某位年輕演員，告訴對方哪裡做錯了，對方卻回應：「得喇，你由我自己。」因此她決定以後都不會出聲。她憶述自己年輕時根本不會這樣：「梁天做導演，佢就嗌落嚟，話我『唔係咁做㗎！你要乜乜乜！』嗰時我哋真係好驚，『哦？原來唔係咁。』而家都冇咗呢啲，而家有啲演員教埋個導演架機擺邊呀！嘩，我睇到真係側目，仲有，啲導演又好似鵪鶉咁，你應該有啲威嚴，但個導演就『哦哦哦』，咁點會好吖啲嘢？」

方健儀問到年輕一代中有否可造之材，盧宛茵直認：「而家好難。」她試過畀建議某位年輕演員，告訴對方哪裡做錯了，對方卻回應：「得喇，你由我自己。」（YouTube@女人方言）

禮貌向監製打招呼 竟遭誤解「𢱑Show」

方健儀問會否是Madam Lo的氣場太勁，她認為不是，並謂：「有啲唔聽你講咪唔聽你講，所以試過有監製，佢話乜乜乜有幾個新人，你醒吓佢哋，或者教佢啲咩，我話『唔好！咪搞！我唔做衰人！』個監製話『你咁都唔幫我？』我話唔好啦，盞人哋憎咗我。」之後盧宛茵分享自己現時仍希望有機會遇上一位好導演、好劇本，能像葉德嫻遇上《桃姐》那樣，她又渴望演出一人分析兩角的角色，例如《Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde》，被問可曾試過主動向監製自薦，盧宛茵即爆料：「我試過某一個監製嘅戲，拍完㗎喇，有一次我上公司攞劇本，經過佢間房，我同佢打招呼，『喂，同你打個招呼，我啱啱攞劇本。』佢話『你係咪唔夠show？你要嚟𢱑Show？』我走都走唔切！啲人啲思想點解會咁㗎？好奇怪，我話唔好搞，可能有第二啲人真係咁，真係走去話唔夠show，去𢱑，我唔係吖嘛！我純粹係一個禮貌，同你打個招呼，打個招呼啫，使乜𢱑？你搵我就搵，唔搵就罷！」

盧宛茵分享自己現時仍希望有機會遇上一位好導演、好劇本，能像葉德嫻遇上《桃姐》那樣，她又渴望演出一人分析兩角的角色，例如《Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde》

盧宛茵試過向監製打招呼，卻被對方誤會是「𢱑show」，使她非常驚訝及「走都走唔切」，覺得對方思想很奇怪：「我純粹係一個禮貌，同你打個招呼，打個招呼啫，使乜𢱑？你搵我就搵，唔搵就罷！」（YouTube@女人方言）

慘遭導演針對狂鬧 澄清非離巢導火線仍感恩無綫

Madam Lo再分享多一個不愉快事件，自爆「忍到百忍成金」，她指那時在TVB後段拍的一套劇，尚未出街，忍了足足一星期，原來是被導演針對：「我忍到我心諗，你鬧演員都唔好搵我嚟鬧啦！後尾我同啲人講，啲人話『梗係搵你嚟鬧啦，你係老嘢，你冇用㗎喇，唔通鬧啲主角呀？』」如果自己做得不好，她必定會接受，但她認為當時導演根本「係又鬧唔係又鬧」：「鬧到佢自己都……我駁返佢，佢話『總言之就乜啦』咁我已經知嘥氣，我嗰時真係好嬲。我本來想唔拍，我同監製講我唔拍，我做咩事要受佢氣，受嗰個導演氣。」不過她否認這是離開TVB的導火線，透露與TVB保持良好關係，間中TVB亦找她演出，表示：「我都好感激無綫，當年我供書教學供我啲仔女，我真係好感激，有份工俾我，唔係我點供？唔係我點供啲仔女英國讀書？」