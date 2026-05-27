經典《3日2夜》女神合體　伍樂怡退圈後激罕現身賀劉穎鏇29歲生日

講起TVB旅遊節目必定會提起由J2台拍到翡翠台播出，跨越6年足足有4輯的《3日2夜》。曾幾何時《3日2夜》由娛樂台新聞主播做主持，再到後期由TVB當紅小花做埋主持，成為網民、觀眾每個星期「乖乖哋」坐在電視前的原因。



劉穎鏇29歲生日。

劉穎鏇29歲生日。

昨日（5月25日）鄺潔楹、魏韻芝、劉穎鏇和伍樂怡在個人社交平台上貼出4人合照，表示她們很久都沒有聚會，並說是一齊慶祝劉穎鏇的生日。

四小花發展大不同 伍樂怡退圈後激罕現身

這張「四大女神」合照一出，瞬間掀起網民的討論，皆因四位小花如今的發展已各有千秋。壽星女劉穎鏇近年成功轉型，憑《隱形戰隊》等劇集的亮眼表現，躍升為TVB新一代人氣「打女」；而鄺潔楹除了深耕《愛·回家》，更早已榮升多瓣數老闆娘；魏韻芝則繼續在主持界穩步發展。當中最令網民驚喜的，絕對是去年已宣佈退圈、專心打理生意的伍樂怡！她這次為閨蜜「激罕」現身，足見四人沒有因事業軌跡改變而生疏。

2018年的《3日2夜》 關島篇由鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）主持。（ig圖片）

魏韻芝（Joyce）與鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）主持的節目《3日2夜》馬爾代夫篇大受歡迎。（IG@judy.kwong）

劉穎鏇。（影片截圖）

伍樂怡。（電視截圖）

重溫馬爾代夫「神作」

合照更同時喚起了大家對《3日2夜》的深刻回憶。當年鄺潔楹、伍樂怡和魏韻芝三人飛往馬爾代夫拍攝的集數堪稱「神作」之一！從陽光海灘的唯美打卡照，到無邊際泳池的青春水上活動，畫面養眼，至今仍被網民津津樂道。雖然如今節目已成歷史，各人也邁向了人生新階段，但這份由旅遊節目結下的「神仙友誼」依然不變，難怪不少網民看見合照都直呼：「青春返晒嚟！」、「好掛住你哋一齊去旅行嘅畫面！」