《COURT!》靚女書記起底！　梁阡瑜見朱鑑然秒變「追星族」心心眼

ViuTV劇集《COURT!》熱播中，劇集由邱士縉、朱鑑然、陳湛文、張達倫、湯駿業、陸駿光、黃正宜、谷祖琳等人出演，從三個單元故事中探討司法制度中對「真相」、主觀認知與公義的不同詮釋。如果睇完TVB劇《正義女神》覺得「未夠喉」，或者此劇可以滿足。



《COURT!》靚女書記起底！（ig@amcyl）

混血靚女書記驚喜登場

首集當中，出現一位混血靚女飾演「法庭書記Ada」，戲份雖只有短短一集，卻是推動劇情發展，帶出楊官有事要轉庭，因此需要方官（Stanley 飾）的出現。這位「法庭書記Ada」從影其實已有好些年頭，例如 《絕命法官》、《麻甩媽咪》及《翻盤下半場》 等，都有演出。

梁阡瑜（Ana.M）也出演過一些劇集。（ig圖片）

梁阡瑜（Ana.M）也出演過一些劇集。（ig圖片）

身兼多職做Slasher 滿懷感恩：每一次演出機會都好珍貴

飾演「法庭書記Ada」的梁阡瑜（Ana.M）接受《香港01》訪問，她坦言雖然只得一場戲，但仍十分珍惜和享受這個機會。「𠵱家主要都係做演員為主，亦都有多方面嘗試，例如活動司儀、storyteller ,。簡單來講就係slasher！自己都幾鍾意接觸唔同類型工作，當中可以學到好多同人溝通嘅技巧。」

梁阡瑜飾演《COURT!》靚女書記。（ig@amcyl）

梁阡瑜飾演《COURT!》靚女書記。（ig@amcyl）

為角色花心思 成功爭取戴眼鏡營造反差

她表示，得到這次演出也需要多謝監製、導演、副導演等等。「今次係透過casting ，有幸成為《COURT!》的一份子。所以都想喺度多謝導演、監製、副導演等等所有台前幕後。因為對我嚟講，每一次演出機會都真係好珍貴。」

為了演活「法庭書記Ada」這個帶點怯懦卻又想表現專業的角色，梁阡瑜在造型上也花了不少心思。她透露特別為角色準備了一副眼鏡，希望營造出一種反差感：「我覺得眼鏡會幫到角色建立個性，同埋有時候對演員嚟講，一些小道具亦可以幫助投入角色。」她笑言，其實最初服裝及美術指導都認為她不戴眼鏡會比較好看，但當她解釋了自己對角色的設定和背後原因後，最終成功爭取戴眼鏡上陣，令她感到十分開心。

朱鑑然勁靚仔！（劇照）

初遇朱鑑然大讚專業 卻因「入戲太深」零交流？

談到在片場的拍攝點滴，梁阡瑜表示今次與劇中演員都是第一次合作。回想起當日見到同劇的朱鑑然，她的第一印象是「嘩！原來咁高㗎！」她大讚對方工作態度非常認真及專業，不單止專心投入角色，亦會主動與其他演員交流溝通。不過被問到兩人有沒有趁機交流一下時，梁阡瑜就笑指自己當時實在太過投入「驚驚青青」的性格，加上心情有點怯，所以最終兩人都未有太多互動，相當搞笑。她坦言，如果觀眾因為這套劇而留意到她，已經覺得好開心，未來會提醒自己繼續努力，希望能為觀眾帶來更多不同面向的演出。