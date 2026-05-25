陳曼娜否認自己「欺凌」楊思琦　大爆係商天娥而男方不是夏雨

藝人楊思琦日前出席節目錄影時被伍詠薇爆料，指她當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》。事件引起不少關注，其中商天娥、陳曼娜及夏雨等當年的合作前輩成為嫌疑人。

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

陳曼娜否認自己參與「霸凌」楊思琦

陳曼娜接受《明周》訪問時大方回應，否認自己參與欺凌楊思琦，但爆出更多內幕。她澄清現場僅一男一女演員針對楊思琦，女演員是商天娥，而男演員陳曼娜則表示「絕對不是夏雨」，否則她早已出面阻止。回憶起當晚，陳曼娜表示楊思琦在遭斥罵後跑入化妝間痛哭，她便前去安慰，不僅詢問對方心情，還邀請她一起用餐。至於拍戲期間有人分發甜品時當楊思琦透明，陳曼娜坦言自己並不在場，無法置評，但強調整部劇中並無所謂「一群人聯合欺凌」，她覺得這樣的說法對在場的其他人感到不公。

陳曼娜否認自己參與「霸凌」。（陳曼娜FB）

陳曼娜對無綫感到相當失望

陳曼娜也提及拍《翻叮一族》時對無綫感到相當失望，由於公司規定如未完成每年拍片量便需「還騷」，她唯有接下劇集卻在劇中「行行企企」來「還騷」。最終她因受不了環境選擇離開無綫並投奔王維基旗下，除了得到七倍的薪酬外，更得以一圓戲癮並獲得重視。