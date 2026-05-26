東張西望｜哥哥借千萬不還弟弟被擾　收數佬：快啲買棺材死咗去

昨晚（25日）《東張西望》講到苦主陳先生指哥哥Anson借錢不還，但自己慘成追債人士的目標，不停被恐嚇及騷擾。陳先生由去年10月開始不斷收到追債短訊所以決定報警，他向哥哥查詢後，哥哥表示有人盜用他的資料去借錢，所以欠債一事並不是真。

苦主陳先生「報東張」指哥哥Anson借錢不還。(節目截圖)

哥哥借千萬巨債不還

隨後陳先生再從追債人士收到哥哥的住址證明、身份證資料，以及一段哥哥出鏡承認借錢的影片。陳先生媽媽表示本來一起居住的哥哥亦已經遷出，連按揭也停止了供款，種種跡象可見哥哥經濟出現困難，陳先生粗略計算哥哥可能欠下千萬巨債。陳先生持續受到滋擾，無計可施之下唯有登報與哥哥脫離兄弟關係。哥哥突然主動現身致給陳先生，更澄清「沒有借錢」：「我Whats app最初收到嘅啲數都係有限，可能係20萬10萬到啦我估計。但去到最近1月份嗰間財務公司打嚟話佢差人超過8位數，咁基本上係一個天文數字。」

陳先生持續受到滋擾，無計可施之下唯有登報與哥哥脫離兄弟關係。(節目截圖)

哥哥力指片段是由AI生成

哥哥對於陳先生問他有否拍過借錢片時，他更力指片段是由AI生成：「嗰段片，我同你講我唔認！嗰段片唔係我拍嘅，我冇拍過！」他表示當時只承認有借過兩至三個朋友的錢。哥哥被主持黎寬怡問到會否站出來承認責任時：「我已經盡量喺親戚朋友面前講返呢件事。」追債人士向陳先生表示叫哥哥出來面對：「你搵佢面對就得㗎啦，我梗係追錢啦，我借錢畀佢㗎嘛，佢還錢我咪可以攞返啲錢囉！你即刻打畀佢叫佢面對，你繼續錄你嘅音，總之我就係要整你。」

哥哥力指片段是由AI生成。(節目截圖)

追債人士指哥哥欠他一千六百萬

追債人士表示：「我個老友就係因為佢阿爸先借畀佢，因為佢老豆同佢好感情先會借錢畀佢個仔，佢老豆都唔行出嚟，叫佢死啦。快啲買棺材死咗去啦，我送副畀佢啦。」追債人士更指哥哥欠他一千六百萬，對於被問到為何要向其他人追債，他則叫黎寬怡「唔好問」，更指不是自己做的。

追債人士叫黎寬怡「唔好問」。(節目截圖)

追債人士更恐嚇哥哥如果不還錢，身邊的人一律遭殃

另一位追債人士則表示哥哥欠他6萬元，現在出來解決只需多付1萬元就可以。他更恐嚇哥哥如果不還錢，身邊的人一律遭殃：「你叫我唔好搞嘢，咁邊個畀返啲錢我？個客潛咗水去咗游泳，咁我唯有追住個單位搞，你明唔明白？報警有咩用啫？差人錢嘛佢，欠債梗係要還錢㗎啦！」更直指進一步行動是「淋紅油」及「塞鎖匙孔」。哥哥似乎謊話連篇，但是出乎意料地，哥哥向一位沒有透露身份的知情人士通話，力數弟弟陳先生罪行，還指他才是整件事的幕後Big Boss。