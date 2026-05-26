劉家聰開刀戰勝6cm大腦瘤曾半身不遂　努力復健為睇愛女大學畢業

陪伴不少港人成長的「家聰哥哥」劉家聰，早前在節目《流行都市》中分享抗癌經歷，成為逆境中的勵志典範。現年48歲不煙不酒的他，8年前在一次跑山時身體突然失去平衡，經檢查後發現左腦竟長有6厘米大的腫瘤。劉家聰的手術歷時8小時，手術雖然成功但卻留下視力模糊、口齒不清以及一度半身不遂等後遺症，令他不得不重新學習基本的走路與說話。為了克服「黐脷筋」，他經常拿著講稿來苦練發音，在這段艱難復康的路上，女兒成為劉家聰堅持下去的最大動力，他堅定地告訴自己要努力，親眼看着女兒大學畢業。

2018年劉家聰發現腦內生了約 6cm大的腫瘤，並因而經歷了長達八小時的開腦手術。（影片截圖）

大病過後脾氣都變了

面對病痛的洗禮，劉家聰的人生態度也因此改變。他不再糾結於身體的表面，而是更加注重內心的成長。大病過後他坦言脾氣已經變了：「男人要有經歷才能成長」，如今他學會放慢腳步、放下執著，並繼續在演藝事業上探索新角色，勇於挑戰。

面對病痛的洗禮，劉家聰的人生態度也因此改變。（影片截圖）

為了調理身體，劉家聰利用工餘時間進修中醫，目前正攻讀香港大學中醫學位，期望未來能用自己的經歷與知識幫助其他病患。他的人生目標除了陪伴女兒成長，還希望在演藝圈獲得肯定，更用以自身故事激勵更多人：「但求有獎，甚麼獎都可以！」