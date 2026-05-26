陳卓賢新歌被指抄襲潘宇謙　Ian IG率先取關兄弟決裂傳聞甚囂塵上

MIRROR成員陳卓賢（Ian）近日捲入抄襲風波，他於上月推出的新歌《那抹柔光，名為你》被指與獨立歌手潘宇謙（AP）早一天發布的國語歌《碎鑽星球》鬧「雙胞胎」，引起網民熱烈討論。二人曾十分好友兼是合作伙伴，與共同合作的音樂監製陳考威並肩作戰，被戲稱是「創作三劍俠」，但是在網民發現二人已經互相取關，令兄弟情決裂的傳聞甚囂塵上。

陳卓賢近日推出今年第4首新歌《那抹柔光，名為你》。（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）

AP發文疑暗指Ian僅修改歌詞便要求署名

Ian素來以「全能唱作歌手」之稱，今年已累計推出五首新歌，其中包括以駕車比喻成長的《Growth！》和《那抹柔光，名為你》。兩首作品均由他一手包辦，包括曲、詞、監及唱。然而，《那抹柔光，名為你》的推出，因與AP的新曲《碎鑽星球》的旋律相似，被部分網民質疑是否存有致敬或抄襲之嫌，但也有網民認為歌曲僅相差一天上架，不可能蓄意抄襲，相似之處或許只是巧合。但在AP推出《碎鑽星球》前，曾在社交平台留言表示：「大家都專注專業地做緊自己應該做嘅本分，唔係求其掛個名就代表你係，歌詞改兩隻字又要落Credit，仲要好介意名擺前定後面，畀少少意見又話自己係監製，其實係咪100%係你嘅作品，行內人一睇就知……」當時暗指業內創作水平參差，有人僅修改歌詞便要求署名，引發外界猜測對象是否為Ian，但就未獲他的回覆。

AP曾發文暗指業內創作水平參差，有人僅修改歌詞便要求署名。(thread截圖)

潘宇謙（AP）與Ian友情生變？

陳考威年初於澳洲結婚時，Ian及AP都有到場祝賀，當時感情仍未生變。但AP在發文後，有網民就發現Ian已率先取關陳考威等人，後來亦互相取關，令友誼破裂之說更確定。

Ian取關的習慣其實並不是第一次，林俊傑（JJ）在2023年3月香港演唱會期間，當時原定Ian擔任嘉賓，甚至已完成綵排，但因主辦方誤解演出陣容，導致雙方取消演出，Ian事後亦有追蹤了林俊傑的IG。

陳考威年初於澳洲結婚時，Ian及AP都有到場祝賀。(ig@anson.poon)

（陳卓賢《那抹柔光，名為你》MV截圖）