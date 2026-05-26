李泳豪YouTube拍片同台灣老婆放閃　Agnes一出聲被老公叫小心啲

李泳豪最近積極經營其YouTube頻道「豪仔 ON AIR」，早前他復出拍攝新影片，並預告父親李家鼎（鼎爺）將在休養後加入頻道，再次組成父子檔，已讓網民充滿期待。昨日（25日），李泳豪分享了一段與台灣老婆林妤謙（Agnes）的日常影片，片中二人把握時間晒恩愛，短時間內已經吸引了大批網民關注。

李泳豪分享了一段與台灣老婆林妤謙（Agnes）的日常影片。(youtube@豪仔 ON AIR)

Agnes唔出鏡只出聲

影片中，李泳豪駕車載着Agnes外出用餐，雖然她一開始因害羞而不願上鏡，但在老公的鼓勵下，終於暖心開口，分享她對台灣傳統美食「粢飯」的情意結。Agnes透露粢飯在台灣被稱為「本丸」，亦是她童年與祖父母共享的溫馨回憶，在她心中有著非凡意義。當她用廣東話講述自己的食評時，因發音不太標準，引來李泳豪善意的戲謔：「小心一點！」夫妻間自然流露的甜蜜互動令一眾網民直呼羨慕。

Agnes透露粢飯在台灣被稱為「本丸」，亦是她童年與祖父母共享的溫馨回憶。（IG@drift_greg）

李泳豪求生慾強

李泳豪在影片中更大讚妻子的廚藝，開玩笑說未來會邀請Agnes親自出鏡分享烹飪心得，大秀「愛妻模式」之餘，也彰顯二人之間的深厚感情。這段溫馨的影片令觀眾對他們二人有了更深刻的了解，也吸引了不少新粉絲訂閱頻道。

李泳豪在影片中更大讚妻子的廚藝。(youtube@豪仔 ON AIR)

李泳豪承諾邀請鼎爺在鏡頭前大展廚藝

早前李家糾紛引起大家熱議時，Agnes曾因婆媳關係而成為焦點，甚至在奶奶施明離世後，被大伯李泳漢禁止出席靈堂悼念。李泳漢更公開指責李泳豪夫婦操控李家鼎，並稱施明未認可Agnes為兒媳。不過，李家鼎其後作出澄清，不但力撐Agnes賢淑得體，更提到她與施明關係融洽，而真正破壞家庭和諧的實為長子李泳漢。在這次影片下方的留言區，網民對此事的立場非常明確，多數支持李泳豪夫婦，更對Agnes溫婉有禮的形象讚不絕口。有網民留言表示：「李太咁賢淑又本事，我相信施明絕對不會嫌棄這個新抱。」同時，李泳豪也感謝粉絲們一直以來的支持，他透露其頻道現已突破五萬訂閱，他承諾將繼續製作更多優質內容，包括與老婆探索台灣美食，以及邀請鼎爺在鏡頭前大展廚藝，以滿足粉絲們的期待。