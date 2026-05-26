李家鼎女友原來係馬貫東媽媽　絕密聲帶揭與李泳豪為爭產大鬥法

月前施明病世，前夫李家鼎 (鼎爺) 與兩名兒子李泳漢及李泳豪的家庭糾紛隨即鬧到滿城風雨，從初時單純的資產爭議，到後來互相謾罵指控，演變成一場家族風暴，且愈演愈烈。早前李泳漢指控弟弟李泳豪擅自動用父親逾三百萬資金，隨後鼎爺表態不希望步施明後塵，表明自己百年歸老後，將全權交由細仔處理。李泳漢反指父親被弟弟操控，並公開經過剪接的錄音，指控泳豪夫婦對鼎爺態度欠佳。而李家鼎就因淪為李泳漢夫婦的「人肉提款機」，結果忍不住公開錄音，自揭多年來被榨乾7位數身家。

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

李家鼎與施明雖已離婚，但近十年仍經常見面，弄孫為樂。（facebook圖片）

鼎爺女友身份大揭秘

今日，《東周刊》報道鼎爺的身家除了兩個仔有興趣之外，就連細他10歲跟他相戀20年的圈外女友Viva，亦都牽涉在內。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生馬貫東的媽媽。據該報道指，有知情人士爆料李泳豪跟Viva早有過節，更經常為錢大鬥法。2017年，鼎爺開始走紅接job接不停，收入十級跳，身家暴漲，他的一對孖仔以及紅顏知己Viva都對他的身家有想法。據悉，Viva早年離異，獨自湊大兩女一子，她與鼎爺約在2006年在朋友圈中認識，兩個失婚的人個性互補，很快便走在一起。Viva曾是學護，後來從事經絡治療，曾幫人工受孕失敗的女士成孕，也幫過癱了8年的病人重新走動，現時已退休湊孫。

馬貫東飾演程睿燊。（TVB）

馬貫東備受力捧。（陳順禎攝）

鼎爺趕住提款給女友致撞車

鼎爺的私房菜開張當日，Viva也有帶同女兒和孫女到賀，鼎爺也曾多次帶Viva公開露面，並恩愛地接受訪問。據知情者透露，Viva就是馬貫東的媽媽，馬貫東當年就是經由鼎爺引薦入行，馬貫東對家事總是三緘其口。該報道指收到一段聲帶，內容解釋李泳豪老婆Agnes提到鼎爺趕去撳錢而撞車的來龍去脈。聲帶中，李泳豪不忿地對鼎爺說︰「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！講到明即刻幫你開e-banking睇，你係有錢喺度，你自己知，你係就要趁銀行星期六收一點，仆出去，好啦！連個天都唔幫你嘞！撞車！你唔聽人講嘢！好急，我識咗你40幾年啦，你做緊乜嘢呀？咁急出去，一定係拎錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」由此可知，鼎爺當日趕出去撳錢是給Viva，並非給李泳漢。

李泳豪多次被李泳漢指逼鼎爺分身家，取走鼎爺340萬存款。（ig圖片）