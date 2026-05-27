Vivi Tam懷雙胞胎體重暴增18公斤　近照「青筋暴現」宣布停工閉關

現年32歲的前「宅男女神」譚嘉儀（Vivi Tam）自2018年結婚後，今年2月再傳來喜訊，宣布懷上雙胞胎，即將升級為一家四口的幸福家庭。日前她才剛分享搬入豪宅的新屋入伙照，今日（26日）又在社交平台更新近況，透露孕期已步入第34週，但隨之而來的孕期不適亦愈趨嚴重，更因一個身體狀況令網民大感心疼。

譚嘉儀宣布懷雙胞胎。（IG@vivivvtam）

譚嘉儀慶近日搬入豪宅。（IG@vivivvtam）

與圈中閨密慶祝。（IG@vivivvtam）

懷胎34週BB共重10磅 體重暴增18公斤難耐關節痛

Vivi Tam 貼出最新孕照，相中她雖然依舊保持甜美樣貌，但巨肚已經非常誇張。她發文透露現時懷孕34週，兩位BB的重量加起來已有10磅，而她自己的體重亦足足增加了18公斤（約40磅）。

由於身體負荷過重，Vivi 直言醫生早前預告的關節痛問題正日趨嚴重：「醫生跟我說會關節痛，真的愈來愈嚴重，走10分鐘已感到無力，正式閉關留在家。」她又笑指兩個BB精力無限，每晚都在肚入面「開Party」瘋狂踢她，但作為準媽媽的她依然感到幸福，表示會好好記着這種甜蜜的負擔。

巨肚！（IG@vivivvtam）

巨肚！（IG@vivivvtam）

巨肚！（IG@vivivvtam）

雙手青筋暴現惹網民憂心 Vivi親自解背後原因

不過，有細心的網民從照片中發現，Vivi 雖然面部沒有水腫，依舊明艷照人，但一雙手臂卻「青筋暴現」，血管明顯凸起，情況令人擔心。

對此，Vivi 亦親自留言回覆網民關切，解釋這是懷雙胞胎的正常生理現象：「因為雙胞胎增加的血容量需要比單胎多，所以全身的血管都會擴張得比較明顯。」一眾網民及圈中好友紛紛留言為她打氣，叮囑她要多點休息，期待兩位BB平安出生。