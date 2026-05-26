《翻叮一族》年輕男演員欺凌楊思琦　嫌疑人有5位退圈成重大線索

藝人楊思琦日前參與節目錄影時被伍詠薇爆料，指她當年拍劇時被前輩帶頭排擠，導致當場崩潰落淚，事後網民推斷涉事劇為《翻叮一族》，劇中商天娥、陳曼娜以及夏雨等當年有份合作的前輩均成為嫌疑人。陳曼娜接受傳媒訪問時就撇清關係，並爆出更多內幕，澄清並非集體欺凌，指當時只得一男一女與楊思琦過唔去，女的是商天娥，至於男的絕不是夏雨，而是另一位現已退出娛樂圈的年輕男演員。

劇集《翻叮一族》

楊思琦近日出席伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》節目受訪，伍姑娘一坐低已連環爆料，講到思琦當年在拍劇時被集體欺凌。（YouTube@ HOY媒體網絡）

楊思琦不禁落淚。(影片截圖)

陳曼娜。(資料圖片)

回顧劇集2009年拍攝，2010年播映的劇集《翻叮一族》，當年主要的年輕男演員包括有陳鍵鋒、楊明、敖嘉年、黃智賢以及彭皓鋒。

陳鍵鋒

現年48歲的陳鍵鋒曾是TVB力捧的「奧運六星」之一，與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明及黎諾懿齊名，憑藉俊朗外型成為一線小生。然而，在約滿TVB後，陳鍵鋒選擇不再續約，轉戰內地發展，可惜近年因受腦血管遺傳病影響而淡出娛樂圈，他曾一度轉行做潛水教練。陳鍵鋒還擁有多項技能，包括：幼兒護理、獨木舟、聾人手語、潛水牌等幾十個技能等級證書，近年醉心廚藝的他，還在曼谷讀巴黎藍帶廚藝學校學廚，並以第一名的成績畢業，可謂多才多藝。

陳鍵鋒曾備受力捧 。（影片截圖）

陳鍵鋒曾一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

楊明

現年45歲的楊明自2020年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，出獄後獲TVB安排參演皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，可惜人氣大不如前。楊明2024年在劇集《黑色月光》中飾演一名司機，角色更同樣坐過監，極速引起網民熱議。雖然復工後楊明的演藝事業停滯不前，但他向來以愛國愛港藝人自居，2025年再度受邀出席中聯辦活動。楊明女友莊思明（Lisa）陪伴他走過低谷，不離不棄，認定楊明非君不嫁，愛得甜蜜。

2026年是莊思明與楊明相戀十週年，同時亦是愛犬Haru的10歲生日。（IG@matyeung）

楊明同莊思明。(陳順禎 攝)

敖嘉年

現年49歲敖嘉年的自從在2020年1月宣布離巢，結束與無綫電視（TVB）近24年之賓主關係，事隔10個月即以自由身形式回巢接拍劇集《欺詐劇團》升呢做男一。2022年，他更過檔開電視與梁嘉琪一同主持節目《嘉嘉醫療自助班》，他當時透露26集的節目已經拍攝完畢，馬上就會投入ViuTV新劇拍攝和舞台劇綵排等等，工作接踵而來，敖嘉年絕對是目前電視台百花齊放的最大得益者。他曾透露三間電視台的酬勞都差不多，都滿意；而他目前活躍於HOY，去年參與劇集《我愛九龍城》，亦有多個綜藝資訊節目《健康關注組》、》《晚安晚安》喺手。

敖嘉年希望大家食放題火鍋，千祈唔好盜竊食物。（葉志明攝）

《我愛九龍城》劇照

黃智賢

現年58歲的黃智賢於2025年宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約。黃智賢1989年加入TVB，於長篇電視劇《真情》，飾演容姨的養子、張慧儀之老公容向海（阿海）一角，深入民心，一度被視為主角。後因之後擔正的劇集收視平平，2000年一度離開TVB，2004年回巢，直至2011年憑《潛行狙擊》中飾演變節臥底「鄧國彬（辣薑）」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2011》以大熱姿態奪得「最佳男配角」，再憑宮廷喜劇《食為奴》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男主角」，在時裝律政劇《四個女仔三個BAR》中再度擔任男主角演技備受肯定。可是之後多部劇集收視口碑一般，始終未能登上視帝寶座。不過當時已經42歲，點計應該都唔算年輕。

黃智賢廚藝了得。（IG@benwong1020）

黃智賢。(公關提供)

彭皓鋒

現年55歲的彭皓鋒是歌手彭家麗細佬，有「TVB御用惡人」之稱。彭皓鋒於2023年7月確診直腸癌第三期，病情一度極為嚴峻。由於腫瘤長度曾達8.8cm，與肛門極為接近，若按傳統手術治療必須進行「封肛」並永久使用造口（俗稱「掛屎袋」）生活，令他陷入人生交叉點。曾被醫生斷言「唔手術最多一年命」的他，最終選擇嘗試自然療法，即使抗癌未成功，彭皓鋒仍積極北上搵真銀。彭皓鋒坦言停工一年多醫病，早已耗盡多年積蓄，更曾要向家人借6位數應急，加上每個月高達3萬港元的醫療與保健品開支，短期內仍需籌措約30萬港元的手術費用。為了生活及醫藥費，彭皓鋒最近積極復工，更遠赴內地拍劇。

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）