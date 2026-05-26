李家鼎女友驚爆是馬貫東媽媽傳與李泳豪爭產　馬貫東親開腔回應

「李家風暴」繼李家鼎 (鼎爺) 與兩名兒子李泳漢及李泳豪輪流發聲後，今日又有新資訊！根據《東周刊》報道鼎爺的身家除了兩個仔有興趣之外，就連細他10歲跟他相戀20年的圈外女友Viva，亦都牽涉在內。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生馬貫東的媽媽，而報道更講到Viva與李泳豪大鬥法爭產，簡直是真實版「溏心風暴」。

「李家風暴」仍然持續。（drift_greg@IG）

馬貫東開腔回應

《香港01》就相關報道聯絡馬貫東，他大方表示：「我唔回應啦」，並禮貌地附上雙手合十的emoji「謝謝」。當被追問報道內容是否屬實？馬貫東則重申：「無回覆啦，謝謝你。」

馬貫東不回應相關報道。（IG圖片）

鼎爺女友身份大揭秘

據今日《東周刊》報道，鼎爺的身家除了兩個仔有興趣之外，就連細他10歲跟他相戀20年的圈外女友Viva，亦都牽涉在內。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生馬貫東的媽媽。據該報道指，有知情人士爆料李泳豪跟Viva早有過節，更經常為錢大鬥法。2017年，鼎爺開始走紅接job接不停，收入十級跳，身家暴漲，他的一對孖仔以及紅顏知己Viva都對他的身家有想法。據悉，Viva早年離異，獨自湊大兩女一子，她與鼎爺約在2006年在朋友圈中認識，兩個失婚的人個性互補，很快便走在一起。Viva曾是學護，後來從事經絡治療，曾幫人工受孕失敗的女士成孕，也幫過癱了8年的病人重新走動，現時已退休湊孫。

馬貫東備受力捧。（陳順禎攝）

鼎爺為馬貫東鋪路

鼎爺的私房菜開張當日，Viva也有帶同女兒和孫女到賀，鼎爺也曾多次帶Viva公開露面，並恩愛地接受訪問。據知情者透露，Viva就是馬貫東的媽媽，馬貫東當年就是經由鼎爺引薦入行，馬貫東對家事總是三緘其口。有指鼎爺更動用自身人脈為馬貫東鋪路。傳聞在2016年TVB劇集《鐵馬戰車》開拍時，本來都有份參演的細孖李泳豪和馬貫東，因鼎爺出面干預而對調了角色。結果，細孖只客串「車手」一角，馬貫東則成功接下戲份較重的警長角色，並憑此嶄露頭角、入圍「飛躍進步男藝員」。據悉這件事讓細孖至今仍耿耿於懷，不僅對鼎爺心生怨恨，與馬貫東及Viva之間也因此築起了嫌隙。

鼎爺趕住提款給女友致撞車

該報道又指收到一段聲帶，內容解釋李泳豪老婆Agnes提到鼎爺趕去撳錢而撞車的來龍去脈。聲帶中，李泳豪不忿地對鼎爺說︰「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！講到明即刻幫你開e-banking睇，你係有錢喺度，你自己知，你係就要趁銀行星期六收一點，仆出去，好啦！連個天都唔幫你嘞！撞車！你唔聽人講嘢！好急，我識咗你40幾年啦，你做緊乜嘢呀？咁急出去，一定係拎錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」由此可知，鼎爺當日趕出去撳錢是給Viva，並非給李泳漢。