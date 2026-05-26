何沛珈玩男友視角晒超低胸睡衣Look「求愛」　身材呼之欲出極誘人

無綫戀綜《女神配對計劃2》近日全城招募「求愛勇者」，吸引大批男士報名。而節目中的女神之一何沛珈（Roxanne），自回復單身後人氣持續高企。近日，她就在社交平台分享了一段以「與她拍拖一日」為主題的短片，大玩「男友視角」，甜蜜指數爆燈。片中，何沛珈更以性感睡衣Look示人，相當吸睛。

何沛珈（Roxanne）回復單身後人氣持續高企。（IG@hpgroxanne）

何沛珈早前29歲生日分享一輯火辣泳照。（IG@hpgroxanne）

何沛珈去年底被爆與星三代阮浩棕分手。

「東張女神」何沛珈出席TVB戀綜《女神配對計劃2》全球招親記者會。（陳順禎 攝）

晨早起床現性感睡衣

短片中，何沛珈全程展現出甜蜜笑容，與鏡頭外的「男友」拍拖撐枱腳，互動放閃。不過，最吸睛的絕對是她的家居睡衣造型，片中。何沛珈微微嘟嘴，流露出撒嬌的「床氣」，她身穿粉紅色針織外套，內裡僅穿一件低胸蕾絲小背心，下身則配襯黑色短褲。當她坐在床邊伸懶腰時，驕人身材呼之欲出，粉紅色內衣更若隱若現，性感尺度爆燈，引得無數網民流鼻血。期間，何沛珈更用手指點點自己的面頰，示意「男友」親吻，簡直甜到漏。

何沛珈在社交平台，以「與她拍拖一日」為主題，大玩「男友視角」。（IG@hpgroxanne）

由起身開始。（IG@hpgroxanne）

這件睡衣令人心動。（IG@hpgroxanne）

被視「夢中情人」

該貼文更寫道：「係咪好想將片中嘅甜蜜時刻私有化，每朝一早就可以見到Roxanne咁sweet嘅笑容，同佢一齊放閃，閃盲所有人？」並呼籲身邊的單身優質男士立刻參加《女神配對計劃2》，「只要你敢踏出呢一步，呢啲咁甜蜜嘅畫面隨時變成你哋嘅專屬日常。下一次捉緊呢隻手、俾佢深深注視嘅幸運兒，就係你！」不少網民看完短片當堂「頂唔順」，紛紛留言大讚：「Omgggg甜到爆」、「等我呀，女神」、「So sweet」、「夢中情人」、「不嬲都覺得佢好靚靚，而且唔做作，希望佢可以搵到真正嘅幸福」。

好性感。（IG@hpgroxanne）

引死人！（IG@hpgroxanne）

還有的錫錫。（IG@hpgroxanne）

公開擇偶條件：最緊要心地善良

何沛珈有過三次拍拖經驗，早前她接受《香港01》訪問時談及心儀條件，直言不愛「壞男孩」，情傾性格穩重的「乖仔」。「我希望對方係一個識照顧人、細心、心地善良嘅男仔。因為我鍾意做義工，如果佢可以陪我一齊去做義工、做運動，我會覺得好好。」她又指自己內心其實住了一個「男仔」，所以平日比較Man，期待可以遇到一個能把她內心「小女人」引出來的男生。

男友視角去拍拖。（IG@hpgroxanne）

撐枱腳。（IG@hpgroxanne）

好Sweet！（IG@hpgroxanne）