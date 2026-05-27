Mandy Lieu前有米緋聞男友林威辰大婚　父親曾被封「廉署尅星」

TVB經典青春偶像劇《四葉草》系列是不少人的集體回憶，繼早前第一輯《當四葉草碰上劍尖時》演員相繼聚會後，2008年首播的第三輯《盛裝舞步愛作戰》日前亦迎來罕見的「Re-u」！劇中演員衛詩雅（Michelle）、陳家樂（Carlos）、李蘊（Renee）及關宛珊（Kimmy）等人日前齊集，原來是為了出席劇中拍檔、昔日無綫男神林威辰（Ryan）的婚禮，照片曝光後隨即勾起網民無限回憶。

恭喜！（IG截圖）

從李蘊及關宛珊於社交平台分享的限時動態可見，眾人盛裝出席婚禮，李蘊更寫道：「四葉草再聚🥰恭喜林威辰娶老婆💕」。照片中可見，新郎哥林威辰身穿畢挺黑色燕尾服、打上蝴蝶結，神采飛揚。不過，現年已步入中年的他，與當年劇中斯文、陽光的形象判若兩人。相中的他留了滿面鬍鬚，身形亦發福不少，從昔日的「排骨男神」變成一臉成熟穩重的「大叔」，令不少網民驚呼「差點認不出」！

以馬術運動為主題《盛裝舞步愛作戰》，由衛詩雅、陳家樂、趙碩之、羅仲謙、關宛珊及林威辰等主演，亦是他們的演藝事業起步點。（劇照）

《盛裝舞步愛作戰》一眾演員Re-U，李蘊早前在社交平台限時動態分享大合照，席上除了影后衛詩雅、陳家樂、關宛珊、趙碩之及王淑玲（現名王嫣辰）外，連已淡出幕前多年的郭燕愉（後排中）和林威辰也有現身。（IG截圖）

因病未能出席的洪卓立，P返自己上大合照。（IG截圖）

「廉署尅星」林炳昌之子 出過EP拍完劇即淡出

現年約40歲的林威辰當年背景相當出眾，其父親為香港著名律師、曾被稱作「廉署尅星」的林炳昌，絕對是生活無憂的富家子。林威辰在出道前曾接受過約三年的專業音樂及演藝訓練，並於2007年正式以歌手身份在香港樂壇出道，曾推出過一張個人EP《Hear 2 Stay》。

翌年（2008年），林威辰獲TVB賞識，與洪卓立、衛詩雅、陳家樂、趙碩之、羅子溢（前名羅仲謙）及龔嘉欣等人一同主演《盛裝舞步愛作戰》，在劇中飾演「Ben」一角，憑藉高大斯文的外型成功入屋。不過，他在拍完該劇後不久便決定淡出娛樂圈。有指他隨後跟隨父親涉足商界協助打理生意，多年來生活極為低調，鮮有公開露面。如今因人生大事與昔日「四葉草」戰友重聚，意外曝光近況，再度引來網民熱烈討論。

在聚舊的同時，大家亦不忘悼念當年的靈魂人物錢國偉。（IG截圖）

差點認不出林威辰（前右）。（IG截圖）

林威辰以前四眼look，現在鬍鬚look。（IG截圖）

曾與Mandy Lieu傳緋聞

林威辰在圈中時間雖短，但緋聞亦相當精彩，當中曾傳出介入Mandy Lieu與陳柏霖的戀情。當年有指兩人因合作《盛裝舞步愛作戰》撻著，不但在片場互動曖昧，Mandy Lieu還背著當時男友陳柏霖與林威辰約會用餐，且舉止親暱，不過Mandy Lieu隨後澄清兩人僅屬朋友，當天約會其實還有一位女性朋友在場，陳柏霖亦知情，才令緋聞告一段落。

林威辰曾與Mandy Lieu傳出緋聞。（劇集截圖）

林威辰曾與Mandy Lieu傳出緋聞。（劇集截圖）（劇集截圖）

林威辰與龔嘉欣拍攝《盛裝舞步愛作戰》時，曾捲入「鹹豬手」風波。（劇集截圖）