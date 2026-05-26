李蔓瑩曾被批去泰國旅行唔著泳衣：難道我穿給你看嗎？

葉念琛於《Meaningful》頻道主持的節目《越問越雙琛》，最新一集以「藝人的標籤與局限」為主題，邀得李蔓瑩（Renee）與《香城映画》阿霞擔任嘉賓，二人公開入行以來被標籤的種種經歷，以及如何衝破外界對自己的固有印象。曾被標籤「伍允龍女朋友」 Renee獲觀眾抱不平：人哋有名㗎！

Renee在節目中透露，曾有一則新聞以「伍允龍女朋友」來稱呼她，她看到有觀眾留言：「其實人哋有名字㗎！我好細個嘅時候都睇過佢嘅節目，你點解要咁樣去講人哋？你畀番個名佢。」

她坦言當下覺得「很好」，又指自己一直以來公開戀情從未影響工作。她表示自己對「女神」或「女朋友」這些標籤沒有問題，因為是她願意分享自己的世界。「但呢個標籤會唔會變成我嘅侷限？我又覺得唔會，因為我繼續都係做我自己嘅事。」

食朱古力食到嘔「香城一姐」 一場戲食八、九塊白朱古力談到身形帶來的局限，阿霞分享了一次難忘經歷。「我試過做一個角色，係要成日食朱古力嘅。我成套戲加上嚟，同一款白朱古力，食咗八、九塊。我發誓三個月內唔會再掂呢啲嘢，食到想嘔。」

她解釋因為要連戲，每塊咬到差不多就要換新的一塊，結果狂食。「對於肥妹嚟講，係要繼續係咁食嘢嘅一個用法。」但她強調現在標籤已比以前少，「如果真係有需要就狂食，冇需要嘅話，可以做番平常其他演員都做到嘅嘢。」

出版社邀出寫真 Renee秒拒：我冇興趣 為貓貓才改變主意Renee更自爆一段有趣經歷。出版社最初找她出書，她第一句就答「我冇」。對方再問有沒有興趣出寫真，她同樣秒拒。無論係寫真定寫書，我都冇興趣。」直至出版社解釋是欣賞她和貓貓在網上的互動，她才重新考慮。「你講到我嘅貓，我就會重新考慮。如果同我嘅貓多一個回憶，叫做一個紀念嘅話，我覺得好似可以做。」

她更決定將所有個人版稅捐給流浪動物團體。「我一蚊都唔要，全部捐出去，希望大家會接受呢本書嘅不完美。」

Renee被批去泰國唔着比堅尼 霸氣回應：「難道我穿給你看嗎？」Renee 透露曾因主持旅遊節目被網民批評：「去泰國旅行唔着比堅尼？」她直言看到這些留言只覺得好笑：「難道我穿給你看嗎？我不會很留意這些留言然後令自己不開心，真是一笑置之。」

她強調自己在節目上有清晰界限：「我的節目是讓一家大小看的，我不是為哪些人而去做的。我和家人看的節目，我都想是一個正正經經、純粹分享開心的旅遊主持。」

被問到會否擔心流失支持者，她毫不猶豫回答：「不會。如果你只是基於要看身材、要看很性感的，其實那個人不應該是我。我沒有這些觀眾的時候，可能得到另一班真正欣賞我正在做什麼的人，我會更加珍惜那些。」

阿霞終極目標：三年內有個提名 「任何演員都會幻想過攞獎」由十年特約演員走到今日，阿霞在節目中罕有地公開自己的目標。「我希望三年內有個提名。只係希望，但作為一個演員，所有人都會幻想過自己有攞獎嘅一刻。」

她坦言自己不求做主角，但希望有一天可以接到更重要的角色。「我認為我自己嘅個人能力未去到可以負起一套戲，所以我會想繼續接收多啲唔同嘅工作，增加自己嘅閱歷。」

葉念琛即場鼓勵她：「你大膽啲，你已經有一定嘅知名度，同埋有一定嘅觀眾緣，呢個好重要。」阿霞笑著回應：「我講啫，起碼讓自己覺得我會做，加把勁。」

全新娛樂平台《Meaningful》

葉念琛主持的《越問越雙琛》為全新娛樂平台《Meaningful》感性話題節目，每集節目會邀請兩位女嘉賓跟葉念琛在暢言感情話題，分享近期最爆娛樂八卦，跟觀眾分享圈中大小秘聞！酒水落肚後保證有驚喜！平台未來將透過不同形式的節目，探索感情﹑演藝圈﹑影視行業趨勢﹑以及各種形式娛樂節目帶給觀眾不一樣的體驗。

《Meaningful》社交帳號同步亦展開合作空間，於簡介中提及：「發掘新世代演藝人才」﹑「矢志創意與商業並進，拓展包羅萬象的娛樂版圖」，反映平台背後有非常充足資源，力求於網絡世代