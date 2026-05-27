70歲寵妻影帝公開驚人逆齡方法　濃密頭髮遭質疑堅拒靠「科技」

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀，早年憑演出《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，早前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節，更憑作品《疾速反擊》，奪得「最佳男主角」，躋身影帝之列。除了演技備受肯定，呂良偉數十年如一日的逆齡狀態亦相當驚人，是圈中公認的「凍齡男神」。先前他曾公開醫學檢測報告，證實其生理年齡僅得39.9歲，令人讚嘆不已。近日，呂良偉大方分享自己越活越年輕的心得，並強調抗衰老「不需依靠科技」。

呂良偉是圈中「凍齡型男」兼「愛妻號」。（微博圖片）

呂良偉與太太楊小娟結婚多年依然非常恩愛。（小紅書圖片）

呂良偉之前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節中，憑作品《疾速反擊》奪得「最佳男主角」。（小紅書）

逆齡非表面功夫

呂良偉向來凍齡驚人，因而被質疑有做醫美療程，近日他拍片分享心得，力證不需要靠「科技」。片段開首，呂良偉便直言，外界對「逆齡」有著普遍的誤解，以為單靠醫學美容等科技抹去皺紋便是年輕。他表示：「真正的逆齡不是臉上沒有皺紋，而是你身上有活力，眼中有光。」他透露自己雖然已經70歲，但依然能夠隨時隨地紥馬步、跑馬拉松：「看看我的精氣神，逆齡不是裝出來的，是養出來的。」

呂良偉直言：「真正的逆齡不是臉上沒有皺紋」。（小紅書截圖）

呂良偉雖然已經70歲，但依然能夠隨時隨地紥馬步、跑馬拉松。（陳釗 攝）

獨創「四層養法」

呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。第一個是心態逆齡；呂良偉認為 ：「你心裡覺得自己老了，那就真的老了。」他透露自己70歲，但依然喜歡跟年輕人一起玩，甚至為了直播帶貨去學習普通話。他澄清這並非「裝嫩」，而是保持對世界的好奇，「你越好奇，你腦子越年輕。」呂良偉更笑稱：「我從來沒覺得自己是70歲的，一直以為我是30多歲。心理暗示是非常重要的，你覺得你行你就行！」

呂良偉表示自己總結過，逆齡分四個層次，缺一不可。（小紅書截圖）

第一個是心態逆齡。（小紅書截圖）

後來有朋友提議呂良偉做一個「甲基化」的醫學檢測。他坦言當初自己也不太了解，知道原來是「檢測生理的年齡、實在年齡是多少」才決定去做。報告結果出來，他的DNA甲基化年齡竟然顯示為「39.99」歲。

呂良偉笑言自己去探訪老人院時，看到院友便上前噓寒問暖，結果卻發現「人家比我還年輕」，甚至出現「63歲小伙（呂良偉）探望61歲大爺」的幽默畫面。他表示，現代醫療與科技發達，活到120歲甚至150歲已不再是夢想，所以他也在期待：「我的身體一直在練，練到歲數超過100歲以後，身體還是這麼硬朗，我覺得是最重要。不要躺在床上過這100歲，那你就很無聊、很無奈啊。這種不是享受了，這叫痛苦了。」

呂良偉接受朋友提議做了一個「甲基化」的醫學檢測。（小紅書截圖）

結果出來，呂良偉的生理年齡才39.9歲。（小紅書截圖）

第二個是動態逆齡；呂良偉每天堅持練功，但他強調目的不是為了練肌肉，而是為了「氣血通、經絡順」，「人老腿先老，你不動肌肉就萎縮，骨頭就脆。動起來就是最好的抗衰老。」呂良偉回憶自己拍戲時需要連續拍攝，又要騎馬又要打鬥，但他完全應付自如：「其他人躺了第二天起不來，我還繼續拍，這就是我的體能和體力，就遠遠比同齡人都體會不一樣了。」

「四層養法」第二層是動態逆齡。（小紅書截圖）

呂良偉鼓勵大家要「動起來」。（小紅書截圖）

第三層則是形態逆齡；呂良偉直言：「你站不直，走路拖沓，一看就老。我不管多累，走路也好、吃飯也好，都堅持站如松，坐如鐘。這不是裝，是習慣了。」他強調體態好了，精氣神肯定好。「我看到很多朋友喜歡人家叫他爺，但爺的慨念就是把手背在後面走路，這樣慢慢腰就彎了，整個人也會顯得老氣。所以我叫大家不要叫我爺，叫我哥就行了。」

第三層是形態逆齡。（小紅書截圖）

呂良偉堅持「站如松，坐如鐘」。（小紅書截圖）

最後第四個是狀態逆齡；呂良偉直言，只要做好了心態、動態和形態三點，狀態就必然會「百分之百好」，「眼裡有光、說話有力、做事有勁」，別人一眼就能看出這個人沒有老。面對網上有人質疑他的濃密頭髮是假髮，呂良偉感到百思不得其解，「為什麼頭髮多就是假呢？」，他強調自己經常與身體對話，時常感恩身體和五臟六腑帶給他的平衡。

最後第四個是狀態逆齡。（小紅書截圖）

呂良偉指不少網民質疑他的頭髮是假的。（小紅書截圖）

逆齡不是天賦是選擇

呂良偉語重心長地提醒大眾，「逆齡不是天賦，而是選擇」。他直指很多人打算等退休或閒下來才開始鍛鍊和養生，但到時候一定來不及：「身體不是銀行，不是先透支再補回去。」他以自身為例，指出如果從40歲開始保養，到了70歲時身體就能像他現在一樣；但如果等到60歲才開始，那就很難「逆轉」，只能做到「延緩」，「所以逆齡的起點不是明天，是今天、是此刻。」不少網民看完視頻後，大讚呂良偉說法有道理，展現出由內而外的年輕。