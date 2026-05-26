Yanny@Lolly Talk推首本寫真　自資6位數沖繩拍攝︰啱啱好嘅幸福

人氣女團 Lolly Talk 成員之一Yanny劉綺婷，早前於「520」這個充滿愛的日子，驚喜宣佈推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》。寫真集主打日系自然生活感，由 Yanny 一手一腳親自策劃，遠赴沖繩取景，展現她私下最真摯、活潑的一面。今次寫集真一共推出三款套裝，自上周開放網上預售以來，反應熱烈，限量套裝掀起搶購熱潮！為答謝粉絲支持，Yanny 將於6月6日起進駐旺角朗豪坊舉辦寫真集 Showcase，並於6月13及14日舉行簽書會，與一眾波板糖近距離見面，勢必掀起夏日狂熱！

女團 Lolly Talk 成員之一Yanny劉綺婷，早前於「520」這個充滿愛的日子，驚喜宣佈推出首本個人寫真集《27.5°C的幸福》。（宣傳提供）

《27.5°C的幸福》定義初夏溫度

Yanny 今次寫真主打自然日系生活感，談及書名的構思，Yanny 解釋：「《27.5°C》代表住初夏嘅溫度。有時太熱會覺得好辛苦，但呢個溫度就係覺得『嗯，啱啱好啦』，感覺好溫暖，令人舒服，我想將呢個最代表到我自己、最理想、最啱啱好嘅幸福送畀大家。」

「我想拍下這刻的溫暖，把幸福的氣息留給你」為今次寫真集主題，除了充滿夏日氣息的陽光造型，寫真集更完美捕捉了 Yanny 多面魅力。從率先曝光的照片可見，Yanny 戴上趣怪圓框眼鏡對鏡頭甜笑，盡顯調皮傻氣；又見她慵懶地趴在床上享受和煦陽光，散發柔美氣質，完美呈現出她私下最真實、純粹的一面，為粉絲送上滿滿的幸福感。由於心水靚相實在太多，團隊最終決定將寫真集由原定的 180 頁重磅加碼至接近 200 頁，務求毫無保留地回饋粉絲。

今次寫集真一共推出三款套裝，自上周開放網上預售以來，反應熱烈，限量套裝掀起搶購熱潮！（宣傳提供）

Yanny 解釋點解寫真叫《27.5°C》︰「有時太熱會覺得好辛苦，但呢個溫度就係覺得『嗯，啱啱好啦』，感覺好溫暖，令人舒服。」（宣傳提供）

抵涼落水硬撐「與蟲共拍」

為了呈現最溫暖的日系風格，Yanny 邀請了擅長捕捉細膩生活氛圍的攝影師 Woody Lau 操刀，遠赴沖繩取景。她更透露，今次企劃全由她與兩位好友組成的「三人團隊」一手包辦，她更自資達六位數傾力打造。雖然沖繩風景如畫，但拍攝過程卻充滿挑戰，Yanny 笑言最難忘是抵著寒意「與蟲共拍」：「我哋去到戶外泳池準備落水時突然落大雨，氣溫跌咗好多！到停雨終於落得水，凍到震之餘，仲發現水入面有好多蟲蟲，但我又要對住鏡頭扮到好享受咁，呢個絕對係一大挑戰！」

面對近期 Lolly Talk 成員各自展開獨立工作，Yanny 坦言這次單飛出書初期充滿擔憂。但預售一出，大批粉絲即留言表示會「買晒三個 Set」全力支持，更有女粉絲主動提出要出一分力，揚言不介意做包裝、做搬運工人等，Yanny感恩對方心意，直言「唔使﹗你哋負責期待就得喇﹗」非常寵粉﹗

Yanny 坦言這次單飛自資出書，初期充滿擔憂，但預售一出，大批粉絲即留言表示會「買晒三個 Set」全力支持。（宣傳提供）

為回饋Fans，Yanny 將於6月6日至14日於朗豪坊舉行 Showcase。屆時展覽不僅會公開多幅網上從未曝光的私密花絮照，現場更會還原拍攝時的裝束，並展出寫真內出現過的小飾物及配件供粉絲打卡。至於粉絲最關心的未來動向，Yanny 亦大派定心丸，親口證實將與部分 Lolly Talk 成員再度合體：「嚟緊我會同 LT 幾個成員一齊有啲新搞作，目前仲喺籌備當中，大家期待下啦！」