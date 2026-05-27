麥明詩仔仔解鎖新成就好叻仔　拖仔仔破例做一事騷白滑美腿搶鏡

現年34歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 2024年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，去年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩自從成為了媽媽後，不時會更新社交網分享當媽後的日常生活點滴以及心情，曬出她的湊仔片段，間中也會曬出囝囝的得意照片，讓大家一起見證囝囝的成長。早前麥明詩接受訪問時就揚言有意再生小朋友，希望能為仔仔添個妹妹。

麥明詩望生囡。（麥明詩IG圖片）

麥明詩仔仔側面。（麥明詩IG影片截圖）

麥明詩有意再生小朋友。（葉志明攝）

騷白滑美腿搶仔仔鏡

眨眼間麥明詩的仔仔已經一歲多，長大了不少，也越來越叻仔了。昨日麥明詩就於IG story分享了仔仔的兩張最新近照，揭露仔仔又有新成就解鎖了。其中一張相是她仔仔身穿白色背心配白色短褲配上波鞋仔，獨自在地毯上走路，完全不用其他人扶着，也能夠走得相當穩陣。麥明詩如此放心讓仔仔自己行，可見她仔仔已學識行一段時間，而且因為有地毯就更加安全。

另一張相是麥明詩拖住她的仔仔一同走路的背影照，麥明詩穿上T恤配超短熱褲，曬出白滑修長美腿搶了仔仔鏡，對鏡頭回眸一笑更是散發出陣陣少女味。估計為兩母子揸機拍攝的是身為老公及爸爸的盛勁為，令整個畫面看來十分之溫馨。她寫上「破例出夜街」，估計是指她仔仔平時不會出夜街的。

麥明詩的仔仔已經識行路喇。(麥明詩IG)