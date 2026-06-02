專訪｜ZPOT被古生氣場震懾　周德誠忙到忘記自己係人

本地樂壇男團競爭激烈，要在這片紅海中突圍而出絕非易事。而成軍出道剛剛滿100日的7人男團「ZPOT」，由最初的青澀懵懂，到現在逐漸適應鎂光燈下的節奏，他們的成長粉絲們都有目共睹。最近ZPOT推出了第二首派台作品《反話》，今次這首歌亦與出道時的新歌有著截然不同的風格。



最近ZPOT推出了第二首派台作品《反話》。(葉志明 攝)

ZPOT由黎子琛（Alvin）、黃日禧（Dave）、周德誠（Cow）、陳廷羲（IanHannz）、關曉隆（Bosco）、張肇維（Gordon）及林焯彥（Marcus）組成，他們接受《香港01》專訪當日，7位大男孩雖然早早有工作，但在訪問時依然充滿活力，在等候做訪問前的個人拍攝時間，他們更把握時間練舞，絕對珍惜每分每秒。人家說「3個女人一個墟」，但7位大男孩聚在一起七嘴八舌，場面不比女生聚在一起弱，但亦從這可以見到他們活動十足。他們除了大談新歌MV中與「重量級女主角」交手的爆笑趣事外，更罕有剖白出道一百日以來的辛酸與成長，甚至大爆初次遇見影壇大亨古天樂時，被對方強大氣場震懾的難忘經歷。

ZPOT由黎子琛（Alvin）、黃日禧（Dave）、周德誠（Cow）、陳廷羲（IanHannz）、關曉隆（Bosco）、張肇維（Gordon）及林焯彥（Marcus）組成。(葉志明 攝)

新歌《反話》剖析少男心事：因為怕醜，所以口是心非

ZPOT這次推出的第一首主打歌名為《反話》，顧名思義，探討的是人在面對感情時的「口是心非」。隊長黎子琛談及到《反話》這首歌的核心概念時即收起平日的嬉皮笑臉，認真地解釋：「代表我哋通常遇上心儀對象或者暗戀嘅人嘅時候，我哋因為怕被人哋拒絕啦、怕醜啦，所以唔敢講真話，所以就用反話嚟試愛啦。」至於7位男孩被問到誰的戀愛經驗最多時，成員即時起哄表示要把說話權交給「愛情最多嗰個先」，黎子琛把咪交到關曉隆手上時，他提出質疑：「係我咩？」

隊長黎子琛談及到《反話》這首歌的核心概念時即收起平日的嬉皮笑臉。(葉志明 攝)

關曉隆隨即自爆在MV中有愛情線：「我同我個女主角Kenda！」他表示拍MV時女主角Kenda整天不理會他，但就在拍攝現場走來走去，讓關曉隆傷心的說：「可能其實就係我單方面輸出畀佢。」雖然關曉隆負責演繹這段「單向輸出」的愛情故事，但他亦不忘大讚女主角「好cute」及很高興可以跟「她」合作。正當大家以為MV會有一位仙氣女神客串時，成員卻揭曉了這位「女主角」的真身，其實是一隻名叫Kenda的大型狗狗！

關曉隆隨即自爆在MV中有愛情線。(葉志明 攝)

雖然Kenda外表可愛，但要控制這位「巨星」卻令劇組𢱑爆頭。成員們七嘴八舌地補充：「哦其實見到佢第一眼就覺得佢好有energy，我覺得佢嘅energy係高過我哋七個。因為佢一落到個草地啦，佢就已經係不受控制咁跑嚟跑去啦。」最後要主人出動零食利誘，才肯乖乖停低跟他們互動，拍攝當日Kenda需要不斷更換造型和頭飾，成員們也坦言狗狗其實相當辛苦，對這位「女主角」的專業表現讚口不絕。

Kenda就是Zpot MV的「女主角」。(youtube截圖)

不過在拍攝現場，張肇維卻自稱掌握了與Kenda溝通的秘訣。他得戚地分享了一次「溝通實驗」的成功經驗：「我學識咗點樣同Kenda溝通！呢個溝通方法呢，就唔太方便喺度展示，但係呢，我哋有做過個實驗嘅。就係其他人叫佢呢，佢係唔會畀反應。但我叫佢呢，佢係會過嚟㗎。證明咩？證明我識同佢溝通，佢鍾意我！」其他成員聽罷立刻無情拆穿：「因為有嘢食！」

張肇維卻自稱掌握了與Kenda溝通的秘訣。(葉志明 攝)

說起寵物，ZPOT的成員原來大部分都是「奴才」。張肇維指自己養了兩隻貴婦狗，關曉隆亦養了一隻貴婦狗，黃日禧則指自己養了兩隻貓，周德誠指自己家養了一隻小狗，林焯彥則是「大戶」，家裡養了三隻小狗。當然最跳脫的一定是陳廷羲，他表示：「我近排屋企多咗隻曱甴！好難養㗎，佢都好跳跳紮。唔想見到佢嘅時候見到佢，想搵佢又搵唔到。」

ZPOT的成員原來大部分都是「奴才」。(葉志明 攝)

談到這支MV，陳廷羲特別點名大讚導演Isaac的創意：「因為我哋希望今次嘅 MV可以present到我哋每一個人都有一啲鬼馬嘅面向。即係佢喺好早期已經同我哋講咗佢成個幻想嘅畫面係點樣啦，包括Kenda點樣周圍走，佢連串住我哋泳池啦、餐廳同埋草地嘅景啦。」陳廷羲興奮地描述那些古怪道具：「譬如有個手嘅道具係咁大啦，跟住有個鯊魚嘅頭啦，跟住佢（林焯彥）又唔知點解塞咗個頭喺張枱中間嘅，所以就好有趣啦。即係個奇怪嘅感覺係好fun嘅，我覺得冇違和感。」

陳廷羲特別點名大讚導演Isaac的創意。(葉志明 攝)

出道百日有血有汗：褪去青澀，學習背起「偶像包袱」

由素人到參加選秀，再到正式組團出道，短短100日，ZPOT的生活發生了翻天覆地的變化。回首這段日子，成員們直言感覺依然「好夢幻」，但這份夢幻背後，更多的是需要直面現實的殘酷。林焯彥覺得仍然很夢幻，但他覺與開初的夢幻不同：「因為開始要面對少少現實啦，例如冇得成日瞓覺啦，同埋冇得定時食嘢啦。」當然「食得咸魚就要抵得渴」，當一個藝人少不了要犧牲個人時間，他們亦慢慢接受了這種的犧牲：「因為我鍾意上台表演啦其實，呢排都有好多表演嘅機會啦，可以上到好多唔同嘅舞台度表演，同埋好多可以同唔同嘅前輩合作。」

短短100日，ZPOT的生活發生了翻天覆地的變化。(葉志明 攝)

林焯彥覺得仍然很夢幻。(葉志明 攝)

周德誠坦言最難適應的是心態上的轉變，時間一久更會忘記自己是一個人：「即係都要休息啊，都要瞓覺啊。但我哋好多時候就唔記得咗。就係focus想跳舞，想唱歌，想表演。雖然一百日都話長唔長，話短唔短，但我哋都可能要慢慢去 focus好多更加多嘢去令自己進步。」過程雖然辛苦，但他們明白這就是成長的必經階段，短短100日，他們學會的竟然是「叫外賣先」，其實是他們工作不定時，他們把握時間吃飯睡覺，因為他們覺得「有嘢做先係最緊要」：「做到攰到無得瞓、無得食都好，都要做！」

周德誠坦言最難適應的是心態上的轉變。(葉志明 攝)

前輩身上偷師：獲Edan過招，古天樂氣場超震懾

作為樂壇新人，ZPOT非常珍惜每一個學習和表演的機會。他們表示，除了在拍攝MV時磨練演技和對鏡頭的敏感度外，這段期間亦有幸與不少前輩交流，獲益良多。當中張肇維特別提到之前有機會接觸到師兄呂爵安（Edan），他笑言Edan曾除了傳授「整蠱」秘技外，其實亦在他身上學了不少：「就係點樣喺睇到劇本當日就即刻做嗰場戲啦，同埋我覺得經歷咗呢個MV之後，我對鏡頭嘅 sense都自然咗。」

張肇維獲Edan過招。(葉志明 攝)

但最令他們印象深刻的，莫過於早前在Chill Club的頒獎禮上，初次遇見古天樂（古生），他們回想起當時的畫面，成員們依然心有餘悸，同時又充滿敬畏，黃日禧表示：「我覺得當然係上次 Chill Club，我哋同艾粒、Jace同埋古生合作嗰個舞台。因為其實畢竟我哋都第一次參加呢啲頒獎典禮，都好開心可以同到前輩合作。」雖然這個合作舞台的準備時間很少，但他們亦得到了前輩們的眷顧：「即係佢練習嘅時候係會分享下佢哋經驗，講下個上台係點，我覺得佢畀好多advice我哋。同埋rehearsal嗰陣，艾粒同Jace都好好，即係我哋見到古生嗰下，我哋個個都畀佢個氣場震懾咗一下。我會諗可能我幾十年後會唔會都可以做到古生咁有型呢？即係嗰個氣場！」這次經歷讓他們深明，要成為一位出色的藝人，除了實力，那份壓場感和氣度同樣需要時間去浸淫。

黃日禧難忘初次遇見古天樂。(葉志明 攝)

ZPOT被古生氣場震懾。(葉志明 攝)

一百日只是一個起點 未來的路還很長

訪問尾聲，看著眼前這七位大男孩，雖然眼中略帶疲憊，但談起音樂和表演時，依然閃爍著對未來的期盼。出道100日對ZPOT來說既是一個里程碑，也是一個全新的起點。從與狗狗爭風吃醋的青澀，到明白「偶像包袱」重量的成熟，他們正在用自己的節奏，一步步在娛樂圈中寫下屬於ZPOT的故事。

出道100日對ZPOT來說既是一個里程碑，也是一個全新的起點。(葉志明 攝)

睇更多ZPOT嘅精彩靚相：

張肇維（Gordon）個性外向熱情。(葉志明 攝)

張肇維（Gordon）以多才多藝形象吸引關注。(葉志明 攝)

張肇維（Gordon）獲得不少觀眾喜愛。(葉志明 攝)

周德誠（Cow）氣質斯文冷靜但內心熱血。(葉志明 攝)

周德誠（Cow）曾在韓國當練習生。(葉志明 攝)

周德誠（Cow）在舞蹈和Idol體系上有較成熟的概念。(葉志明 攝)

關曉隆（Bosco）唱跳能力受認同。(葉志明 攝)

關曉隆（Bosco）在比賽中憑A Grade實力由44強一路殺入總決賽，最終奪得第4名。(葉志明 攝)

林焯彥（Marcus）是隊內年紀最小的成員。(葉志明 攝)

林焯彥（Marcus）主打鮮明Gen Z氣質與青春感。(葉志明 攝)

陳廷羲（IanHannz）現年約22歲。(葉志明 攝)

陳廷羲（IanHannz）早在比賽前已是活躍舞台表演者，擅長唱跳及原創作品。(葉志明 攝)

黃日禧（Dave）擅長自彈自唱。(葉志明 攝)

黃日禧（Dave）陽光乖仔形象。(葉志明 攝)

黎子琛（Alvin）在節目形象是性格帶點靦腆但很有衝勁的運動型男生。(葉志明 攝)

黎子琛（Alvin）主攻街舞與運動。(葉志明 攝)

Credit:

Make up：

Jenny Fung

Percy Shing

Kaho Cheng

Meow Chan

@powderclub_hk



Hair：

Ricky lam

Yan lee



Styling :

Audrey Tsang

Assisted by Debby Lam



Wardrobe :

Clot, Palm Angels from I.T, Levi’s, Bape

