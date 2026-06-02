專訪｜ZPOT被古生氣場震懾 周德誠忙到忘記自己係人
本地樂壇男團競爭激烈，要在這片紅海中突圍而出絕非易事。而成軍出道剛剛滿100日的7人男團「ZPOT」，由最初的青澀懵懂，到現在逐漸適應鎂光燈下的節奏，他們的成長粉絲們都有目共睹。最近ZPOT推出了第二首派台作品《反話》，今次這首歌亦與出道時的新歌有著截然不同的風格。
ZPOT由黎子琛（Alvin）、黃日禧（Dave）、周德誠（Cow）、陳廷羲（IanHannz）、關曉隆（Bosco）、張肇維（Gordon）及林焯彥（Marcus）組成，他們接受《香港01》專訪當日，7位大男孩雖然早早有工作，但在訪問時依然充滿活力，在等候做訪問前的個人拍攝時間，他們更把握時間練舞，絕對珍惜每分每秒。人家說「3個女人一個墟」，但7位大男孩聚在一起七嘴八舌，場面不比女生聚在一起弱，但亦從這可以見到他們活動十足。他們除了大談新歌MV中與「重量級女主角」交手的爆笑趣事外，更罕有剖白出道一百日以來的辛酸與成長，甚至大爆初次遇見影壇大亨古天樂時，被對方強大氣場震懾的難忘經歷。
新歌《反話》剖析少男心事：因為怕醜，所以口是心非
ZPOT這次推出的第一首主打歌名為《反話》，顧名思義，探討的是人在面對感情時的「口是心非」。隊長黎子琛談及到《反話》這首歌的核心概念時即收起平日的嬉皮笑臉，認真地解釋：「代表我哋通常遇上心儀對象或者暗戀嘅人嘅時候，我哋因為怕被人哋拒絕啦、怕醜啦，所以唔敢講真話，所以就用反話嚟試愛啦。」至於7位男孩被問到誰的戀愛經驗最多時，成員即時起哄表示要把說話權交給「愛情最多嗰個先」，黎子琛把咪交到關曉隆手上時，他提出質疑：「係我咩？」
關曉隆隨即自爆在MV中有愛情線：「我同我個女主角Kenda！」他表示拍MV時女主角Kenda整天不理會他，但就在拍攝現場走來走去，讓關曉隆傷心的說：「可能其實就係我單方面輸出畀佢。」雖然關曉隆負責演繹這段「單向輸出」的愛情故事，但他亦不忘大讚女主角「好cute」及很高興可以跟「她」合作。正當大家以為MV會有一位仙氣女神客串時，成員卻揭曉了這位「女主角」的真身，其實是一隻名叫Kenda的大型狗狗！
雖然Kenda外表可愛，但要控制這位「巨星」卻令劇組𢱑爆頭。成員們七嘴八舌地補充：「哦其實見到佢第一眼就覺得佢好有energy，我覺得佢嘅energy係高過我哋七個。因為佢一落到個草地啦，佢就已經係不受控制咁跑嚟跑去啦。」最後要主人出動零食利誘，才肯乖乖停低跟他們互動，拍攝當日Kenda需要不斷更換造型和頭飾，成員們也坦言狗狗其實相當辛苦，對這位「女主角」的專業表現讚口不絕。
不過在拍攝現場，張肇維卻自稱掌握了與Kenda溝通的秘訣。他得戚地分享了一次「溝通實驗」的成功經驗：「我學識咗點樣同Kenda溝通！呢個溝通方法呢，就唔太方便喺度展示，但係呢，我哋有做過個實驗嘅。就係其他人叫佢呢，佢係唔會畀反應。但我叫佢呢，佢係會過嚟㗎。證明咩？證明我識同佢溝通，佢鍾意我！」其他成員聽罷立刻無情拆穿：「因為有嘢食！」
說起寵物，ZPOT的成員原來大部分都是「奴才」。張肇維指自己養了兩隻貴婦狗，關曉隆亦養了一隻貴婦狗，黃日禧則指自己養了兩隻貓，周德誠指自己家養了一隻小狗，林焯彥則是「大戶」，家裡養了三隻小狗。當然最跳脫的一定是陳廷羲，他表示：「我近排屋企多咗隻曱甴！好難養㗎，佢都好跳跳紮。唔想見到佢嘅時候見到佢，想搵佢又搵唔到。」
談到這支MV，陳廷羲特別點名大讚導演Isaac的創意：「因為我哋希望今次嘅 MV可以present到我哋每一個人都有一啲鬼馬嘅面向。即係佢喺好早期已經同我哋講咗佢成個幻想嘅畫面係點樣啦，包括Kenda點樣周圍走，佢連串住我哋泳池啦、餐廳同埋草地嘅景啦。」陳廷羲興奮地描述那些古怪道具：「譬如有個手嘅道具係咁大啦，跟住有個鯊魚嘅頭啦，跟住佢（林焯彥）又唔知點解塞咗個頭喺張枱中間嘅，所以就好有趣啦。即係個奇怪嘅感覺係好fun嘅，我覺得冇違和感。」
出道百日有血有汗：褪去青澀，學習背起「偶像包袱」
由素人到參加選秀，再到正式組團出道，短短100日，ZPOT的生活發生了翻天覆地的變化。回首這段日子，成員們直言感覺依然「好夢幻」，但這份夢幻背後，更多的是需要直面現實的殘酷。林焯彥覺得仍然很夢幻，但他覺與開初的夢幻不同：「因為開始要面對少少現實啦，例如冇得成日瞓覺啦，同埋冇得定時食嘢啦。」當然「食得咸魚就要抵得渴」，當一個藝人少不了要犧牲個人時間，他們亦慢慢接受了這種的犧牲：「因為我鍾意上台表演啦其實，呢排都有好多表演嘅機會啦，可以上到好多唔同嘅舞台度表演，同埋好多可以同唔同嘅前輩合作。」
周德誠坦言最難適應的是心態上的轉變，時間一久更會忘記自己是一個人：「即係都要休息啊，都要瞓覺啊。但我哋好多時候就唔記得咗。就係focus想跳舞，想唱歌，想表演。雖然一百日都話長唔長，話短唔短，但我哋都可能要慢慢去 focus好多更加多嘢去令自己進步。」過程雖然辛苦，但他們明白這就是成長的必經階段，短短100日，他們學會的竟然是「叫外賣先」，其實是他們工作不定時，他們把握時間吃飯睡覺，因為他們覺得「有嘢做先係最緊要」：「做到攰到無得瞓、無得食都好，都要做！」
前輩身上偷師：獲Edan過招，古天樂氣場超震懾
作為樂壇新人，ZPOT非常珍惜每一個學習和表演的機會。他們表示，除了在拍攝MV時磨練演技和對鏡頭的敏感度外，這段期間亦有幸與不少前輩交流，獲益良多。當中張肇維特別提到之前有機會接觸到師兄呂爵安（Edan），他笑言Edan曾除了傳授「整蠱」秘技外，其實亦在他身上學了不少：「就係點樣喺睇到劇本當日就即刻做嗰場戲啦，同埋我覺得經歷咗呢個MV之後，我對鏡頭嘅 sense都自然咗。」
但最令他們印象深刻的，莫過於早前在Chill Club的頒獎禮上，初次遇見古天樂（古生），他們回想起當時的畫面，成員們依然心有餘悸，同時又充滿敬畏，黃日禧表示：「我覺得當然係上次 Chill Club，我哋同艾粒、Jace同埋古生合作嗰個舞台。因為其實畢竟我哋都第一次參加呢啲頒獎典禮，都好開心可以同到前輩合作。」雖然這個合作舞台的準備時間很少，但他們亦得到了前輩們的眷顧：「即係佢練習嘅時候係會分享下佢哋經驗，講下個上台係點，我覺得佢畀好多advice我哋。同埋rehearsal嗰陣，艾粒同Jace都好好，即係我哋見到古生嗰下，我哋個個都畀佢個氣場震懾咗一下。我會諗可能我幾十年後會唔會都可以做到古生咁有型呢？即係嗰個氣場！」這次經歷讓他們深明，要成為一位出色的藝人，除了實力，那份壓場感和氣度同樣需要時間去浸淫。
一百日只是一個起點 未來的路還很長
訪問尾聲，看著眼前這七位大男孩，雖然眼中略帶疲憊，但談起音樂和表演時，依然閃爍著對未來的期盼。出道100日對ZPOT來說既是一個里程碑，也是一個全新的起點。從與狗狗爭風吃醋的青澀，到明白「偶像包袱」重量的成熟，他們正在用自己的節奏，一步步在娛樂圈中寫下屬於ZPOT的故事。
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Credit:
Make up：
Jenny Fung
Percy Shing
Kaho Cheng
Meow Chan
@powderclub_hk
Hair：
Ricky lam
Yan lee
Styling :
Audrey Tsang
Assisted by Debby Lam
Wardrobe :
Clot, Palm Angels from I.T, Levi’s, Bape