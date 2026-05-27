章子怡逛零食店被捕獲引哄動　生圖狀態回勇打臉酸民：竟然沒臉垮

現年47歲的國際影后章子怡曾拍過《一代宗師》、《臥虎藏龍》等電影，演技毋庸置疑，但卻情路崎嶇，最為人熟知的，莫過於當年曾被拍到與霍啟山當街熱吻，但最終分開，無緣嫁入豪門；直到2015年，章子怡嫁給內地音樂人汪峰，並為對方誕下一對子女，可惜這段婚姻只維持了八年，兩人於2023年宣布離婚。近年，章子怡積極投身電影拍攝及各大影展，今年她憑電影《醬園弄·懸案》詹周氏一角奪得香港編劇家協會頒發的「年度最佳電影角色獎」；此外，章子怡的狀態也時常受到外界關注，早前就有指她樣貌發福，甚至惹來醫美質疑；然而，近日有網民在長沙一間大型零食店野生捕獲影后，曝光其真實狀態。

章子怡在《臥虎藏龍》飾演「玉嬌龍」一角紅遍全球，更在奧斯卡、金馬獎和金像獎等主流大獎中多獲得「最佳女主角」及「最佳女配角」的提名，並進軍荷里活成為「國際章」。（《臥虎藏龍》劇照）

章子怡給人冷豔的感覺。（微博@章子怡）

章子怡私下也是一位好媽媽。（微博@章子怡）

章子怡憑《醬園弄·懸案》詹周氏一角，奪得今年香港電影編劇家協會的年度最佳電影角色獎。（資料圖片）

零食店內被捕獲 大批市民包圍人氣強勁

近日，有多位網民在社交平台上載相片，分享自己在長沙巧遇章子怡的經歷。有網民更興奮寫道：「長沙人也太幸福了，逛零食店抬頭就遇到明星」。綜合各人上載的相片中可見，向來給人形象冷豔的章子怡，竟現身於大型零食店。雖然她打扮低調，身穿白色上衣、外搭一件深色透視薄紗外套，並戴上啡色鴨舌帽，但其獨特的星味與氣場依然難掩，一現身便立刻被周圍的顧客認出。

章子怡近日現身一間大型零食店，引起哄動。（小紅書截圖）

被市民包圍。（小紅書截圖）

章子怡在多名工作人員的「護駕」下，於店內的「零食隧道」及密密麻麻的零食架中穿梭，只見她一邊逛一邊露出燦爛笑容，童心未泯，表現得相當雀躍。而影后出巡自然吸引大批市民圍觀，從照片中看到，周圍擠滿了舉起手機瘋狂拍照的市民，更有不少人拼命擠到前方，只為一睹影后風采。面對排山倒海的人潮，見慣風浪的章子怡表現得相當淡定，盡顯大將之風，同時也足見她在內地人氣依舊強勁。

即使面對熱情的市民，章子怡表現淡定。（小紅書截圖）

且面帶微笑，盡顯大將之風。（小紅書截圖）

生圖力證凍齡美貌 網民大讚：竟然沒有臉垮

值得一提的是，章子怡早前3月出席公開活動時，曾被部分酸民指她面部浮腫、略顯發福，一度引來外界對她的「醫美質疑」。然而，今次曝光的野生捕獲生圖，卻完美反擊了先前的負面傳聞。

章子怡於店內的「零食隧道」及密密麻麻的零食架中穿梭。（小紅書截圖）

有多位工作人員在章子怡身邊「護駕」。（小紅書截圖）

在完全沒有濾鏡和修圖下，章子怡的面部輪廓依然緊緻，皮膚狀態極佳。雖然有網民指出章子怡頭上驚現白頭髮，「怎麼這麼多白髮啊」，但隨即有網民平反，留言稱：「是挑染」。而不少網民看過照片後，亦紛紛留言力撐：「狀態比三月份好多了」、「竟然沒有臉垮，狀態非常好！」、「瘦了很多」、「狀態回來了」、「這狀態真好呀太年輕舒服了」、「優雅得很，好美」。可見章子怡的神級顏值依然經得起時間考驗。

章子怡三月份出席活動時，被指臉頰腫脹不少。（小紅書）