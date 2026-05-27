袁詠儀重提被TVB雪藏內幕 不滿劇本投訴激嬲高層：那時候神經病
袁詠儀（靚靚）近日因參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》而備受關注，當中她對天王嫂方媛（Moka）照顧有加，獲網民大讚體貼！一向真性情的袁詠儀，不但在節目中重提當年被TVB雪藏的經歷，更自嘲「神經病」！
袁詠儀揭秘被TVB雪藏內幕
袁詠儀在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」後入行，一出道已經做女主角，但性格直率的她就因失言被雪藏，內地男星王子奇在節目中問起她在TVB拍劇的經歷時，袁詠儀坦言拍劇不多：「我一開始是當主持人，音樂節目，但是呢我永遠都在發夢，人家在說什麼的時候，『啊到我了嗎』這種，因為我的興趣不在那個地方。然後我第一個拍的是一個處境劇，就是半個小時的那種，就是那個時候神經病嘛，就說人家劇本不對，就跑去跟老大說，我說你怎麼可以這樣寫的，前面都不是這樣，為什麼後面出現這樣，結果就被雪藏了。」
袁詠儀不滿劇情激動開火
袁詠儀在1991年接拍處境劇《我愛玫瑰園》，劇中她與男主角張兆輝本是怨家，但突然有一集劇集講述袁詠儀的角色愛上了對方，她感到劇情突兀欠轉折位，便向導演等幕後工作人員反映劇情問題，甚至向傳媒分享此事，因而激嬲TVB高層被雪藏：「被雪藏了我就沒戲拍啊，然後我差不多滿約的時候，我就開始拍電影，但是我還是要回TVB拍電視劇，因為我跟他是經紀人合約，我也有拍，但是我沒有像他們那種不停地拍。」
袁詠儀不滿劇情激動開火
袁詠儀在1991年接拍處境劇《我愛玫瑰園》，劇中她與男主角張兆輝本是怨家，但突然有一集劇集講述袁詠儀的角色愛上了對方，她感到劇情突兀欠轉折位，便向導演等幕後工作人員反映劇情問題，甚至向傳媒分享此事，因而激嬲TVB高層被雪藏：「被雪藏了我就沒戲拍啊，然後我差不多滿約的時候，我就開始拍電影，但是我還是要回TVB拍電視劇，因為我跟他是經紀人合約，我也有拍，但是我沒有像他們那種不停地拍。」
袁詠儀被投閒置散轉戰電影圈 蟬聯影后創下金像獎傳奇
袁詠儀被投閒置散後轉向電影圈發展，1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，翌年憑《新不了情》奪得金像獎影后，1995年更憑《金枝玉葉》蟬聯影后，成為當時最炙手可熱的女演員！隨着90年代末電影市道持續不景，袁詠儀減少拍電影，轉往內地及台灣發展拍劇，近年不時參加內地綜藝節目，大受歡迎！