袁詠儀重提被TVB雪藏內幕　不滿劇本投訴激嬲高層：那時候神經病

袁詠儀（靚靚）近日因參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》而備受關注，當中她對天王嫂方媛（Moka）照顧有加，獲網民大讚體貼！一向真性情的袁詠儀，不但在節目中重提當年被TVB雪藏的經歷，更自嘲「神經病」！

袁詠儀近日參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（微博@袁詠儀靚靚）

方媛一時感觸眼濕濕。（節目截圖）

坐在方媛身邊的袁詠儀一直安慰她，又遞上紙巾，十分貼心。（節目截圖）

方媛跌親，袁詠儀好緊張。（節目截圖）

袁詠儀揭秘被TVB雪藏內幕

袁詠儀在1990年參選港姐奪得冠軍及「最上鏡小姐」後入行，一出道已經做女主角，但性格直率的她就因失言被雪藏，內地男星王子奇在節目中問起她在TVB拍劇的經歷時，袁詠儀坦言拍劇不多：「我一開始是當主持人，音樂節目，但是呢我永遠都在發夢，人家在說什麼的時候，『啊到我了嗎』這種，因為我的興趣不在那個地方。然後我第一個拍的是一個處境劇，就是半個小時的那種，就是那個時候神經病嘛，就說人家劇本不對，就跑去跟老大說，我說你怎麼可以這樣寫的，前面都不是這樣，為什麼後面出現這樣，結果就被雪藏了。」

1990年港姐三甲顏值高，左起翁杏蘭（亞軍）、袁詠儀（冠軍）、梁小冰（季軍）。（微博@梁小冰）

袁詠儀不滿劇情激動開火

袁詠儀在1991年接拍處境劇《我愛玫瑰園》，劇中她與男主角張兆輝本是怨家，但突然有一集劇集講述袁詠儀的角色愛上了對方，她感到劇情突兀欠轉折位，便向導演等幕後工作人員反映劇情問題，甚至向傳媒分享此事，因而激嬲TVB高層被雪藏：「被雪藏了我就沒戲拍啊，然後我差不多滿約的時候，我就開始拍電影，但是我還是要回TVB拍電視劇，因為我跟他是經紀人合約，我也有拍，但是我沒有像他們那種不停地拍。」

內地男星王子奇在節目中問起袁詠儀在TVB拍劇的經歷。（影片截圖）

重提往事。（影片截圖）

自嘲「神經病」。（影片截圖）

被雪藏。（影片截圖）

被投閒置散後轉向電影圈發展。（影片截圖）

袁詠儀不滿劇情激動開火

袁詠儀在1991年接拍處境劇《我愛玫瑰園》，劇中她與男主角張兆輝本是怨家，但突然有一集劇集講述袁詠儀的角色愛上了對方，她感到劇情突兀欠轉折位，便向導演等幕後工作人員反映劇情問題，甚至向傳媒分享此事，因而激嬲TVB高層被雪藏：「被雪藏了我就沒戲拍啊，然後我差不多滿約的時候，我就開始拍電影，但是我還是要回TVB拍電視劇，因為我跟他是經紀人合約，我也有拍，但是我沒有像他們那種不停地拍。」

袁詠儀在1991年接拍處境劇《我愛玫瑰園》，劇中她與男主角張兆輝本是怨家，但突然有一集劇集講述袁詠儀的角色愛上了對方。（《我愛玫瑰園》劇照）

當年好靚女！（影片截圖）

出眾。（影片截圖）

袁詠儀被投閒置散轉戰電影圈 蟬聯影后創下金像獎傳奇

袁詠儀被投閒置散後轉向電影圈發展，1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，翌年憑《新不了情》奪得金像獎影后，1995年更憑《金枝玉葉》蟬聯影后，成為當時最炙手可熱的女演員！隨着90年代末電影市道持續不景，袁詠儀減少拍電影，轉往內地及台灣發展拍劇，近年不時參加內地綜藝節目，大受歡迎！

電影《亞飛與亞基》是梁朝偉和張學友1992年的作品，片中二人是騎呢江湖人，仲互相幫對方用水筆畫紋身。（影片截圖）

女主角袁詠儀。（《亞飛與亞基》影片截圖）

袁詠儀憑《新不了情》奪得金像獎影后。（《新不了情》劇照）

袁詠儀於1994年以《新不了情》和1995年《金枝玉葉》兩度奪得香港電影金像獎最佳女主角。(《新不了情》劇照 )

《金枝玉葉》。（電影截圖）

《金枝玉葉》由張國榮與袁詠儀主演。（電影《金枝玉葉》劇照）