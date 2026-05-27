孫慧雪中山置業曬房產證 4房2廳唔使200萬：好似買菜咁真係好抵
撰文：董欣琪
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現年43歲的孫慧雪2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿，而她自2023年宣布約滿離巢TVB後積極轉型做KOL，亦有為ViuTV主持節目，人氣不減！日前孫慧雪拍片報喜，宣布已在中山買樓：「大家都知我好勤力返工，今年決定要對自己好啲，生日送咗份大禮物俾自己，其實我係去朋友中山間屋一次，我就叫佢介紹經紀俾我，自己睇咗幾個盤，一日就落訂，連我老公都話我好似買菜咁，因為真係好抵呀🤣🤣🙈等埋收樓，裝修埋，啱啱好七月我生日就可以入伙啦！同大家分享我嘅喜悅❤️❤️」
孫慧雪擲200萬買中山4房大屋 首期僅15萬
片中所見，孫慧雪同老公到中山坦洲收樓，她更帶大家參觀新屋，主人房設有套廁，大廳有兩邊露台，空間闊落，而廚房亦不迫狹，一共有兩廳、兩露台、4間房及兩個廁所，總價都不用200萬港元，首期只需15萬，令孫慧雪都直呼「大癲！」而孫慧雪更已買埋車位，行動非常迅速：「我由睇樓、買樓、出證、收樓，都係一個月內做到。」最後孫慧雪敲金蛋完成收樓儀式，更興奮大曬房產證！
孫慧雪離巢轉型KOL 身價急升行頭升級曬Hermès
孫慧雪當年投考TVB藝訓班，憑《美女廚房》「粥粉麵飯」的「飯」出道，曾參演不少劇集，2016年趁入行10周年，以34歲之齡推出處女寫真集《Once》，因身材出眾而被網民封為「宅男女神」，但同年她就與拍拖6年、家族經營木材、夾板生意的富二代男友羅天彥結婚，正式封盤！而孫慧雪離巢後依然工作不斷，她亦身價急升，行頭升級，不時出入馬場，大曬Hermès、Chanel、Dior等名牌手袋！