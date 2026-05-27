孫慧雪中山置業曬房產證　4房2廳唔使200萬：好似買菜咁真係好抵

現年43歲的孫慧雪2016年與木材、夾板批發商富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿，而她自2023年宣布約滿離巢TVB後積極轉型做KOL，亦有為ViuTV主持節目，人氣不減！日前孫慧雪拍片報喜，宣布已在中山買樓：「大家都知我好勤力返工，今年決定要對自己好啲，生日送咗份大禮物俾自己，其實我係去朋友中山間屋一次，我就叫佢介紹經紀俾我，自己睇咗幾個盤，一日就落訂，連我老公都話我好似買菜咁，因為真係好抵呀🤣🤣🙈等埋收樓，裝修埋，啱啱好七月我生日就可以入伙啦！同大家分享我嘅喜悅❤️❤️」

零跌Watt！（IG@snow711）

靚媽！（IG@snow711）

孫慧雪為美容中心拍攝廣告。（IG@snow711）

孕照。（IG@snow711）

好性感！

零跌Watt！

大騷好身材！

孫慧雪為老公慶生。（IG@snow711）

幸福美滿。（IG@snow711）

溫馨。（IG@snow711）

一家四口幸福美滿。（IG@snow711）

亦有為ViuTV主持節目。（IG@snow711）

孫慧雪擲200萬買中山4房大屋 首期僅15萬

片中所見，孫慧雪同老公到中山坦洲收樓，她更帶大家參觀新屋，主人房設有套廁，大廳有兩邊露台，空間闊落，而廚房亦不迫狹，一共有兩廳、兩露台、4間房及兩個廁所，總價都不用200萬港元，首期只需15萬，令孫慧雪都直呼「大癲！」而孫慧雪更已買埋車位，行動非常迅速：「我由睇樓、買樓、出證、收樓，都係一個月內做到。」最後孫慧雪敲金蛋完成收樓儀式，更興奮大曬房產證！

孫慧雪豪送自己禮物！（影片截圖）

同老公到中山收樓。（影片截圖）

開箱！（影片截圖）

一共有4間房。（影片截圖）

空間大。（影片截圖）

廁所。（影片截圖）

有兩邊露台。（影片截圖）

廚房。（影片截圖）

4房2廳。（影片截圖）

唔使200萬。（影片截圖）

首期只需15萬。（影片截圖）

收樓儀式。（影片截圖）

大曬房產證。（影片截圖）

孫慧雪離巢轉型KOL 身價急升行頭升級曬Hermès

孫慧雪當年投考TVB藝訓班，憑《美女廚房》「粥粉麵飯」的「飯」出道，曾參演不少劇集，2016年趁入行10周年，以34歲之齡推出處女寫真集《Once》，因身材出眾而被網民封為「宅男女神」，但同年她就與拍拖6年、家族經營木材、夾板生意的富二代男友羅天彥結婚，正式封盤！而孫慧雪離巢後依然工作不斷，她亦身價急升，行頭升級，不時出入馬場，大曬Hermès、Chanel、Dior等名牌手袋！

一家四口好溫馨。（IG@snow711）

一家四口好溫馨。（IG@snow711）

出入馬場孭Hermès。（IG@snow711）

孫慧雪拎Hermès現身沙田馬場。（IG@snow711）

孫慧雪拎Hermès現身沙田馬場。（IG@snow711）

孫慧雪獲邀出席Chanel的活動。（IG@snow711）

孫慧雪老公羅天彥（Edwin Lo）家族經營木材、夾板生意。（IG@snow711）

大曬Hermès手袋。（IG@snow711）

行頭升級！（IG@snow711）

出席Dior新品發布會。（IG@snow711）