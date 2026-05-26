商天娥被爆教岳華謝雪心做戲　同場鄧萃雯惠英紅反應有骨耐人尋味

近日《翻叮一族》欺凌風波鬧得沸沸揚揚，雖然事件中的苦主楊思琦日前出席活動時未有供出究竟被誰欺負，但陳曼娜卻對傳媒頂證是商天娥與另一已退出幕前的年輕男演員針對楊思琦，她強調只有一男一女跟楊思琦過唔去，並澄清夏雨冇份。由於「萬朱莎華」一向最講道理，故網民都傾向相信其說法，認為綜合過往的新聞，商天娥確實高機率會「蝦人」。

近日《翻叮一族》欺凌風波鬧得沸沸揚揚，日前苦主楊思琦出席活動時未有供出究竟被誰欺負，亦未有回應涉事是哪一套劇。（資料圖片）

不過陳曼娜就向傳媒確實「欺凌」事件確實是拍攝《翻叮一族》時發生。（網上圖片）

陳曼娜頂證是商天娥與另一已退出幕前的年輕男演員針對楊思琦，她強調只有一男一女跟楊思琦過唔去，並澄清夏雨冇份。（資料圖片）

商天娥被指是帶頭欺凌楊思琦的前輩，與另一位年輕男演員齊齊針對楊思琦。（資料圖片）

被娥姐教做戲？鄧萃雯有骨回應：俾佢蝦嗰啲答先啦

而近日網上再瘋傳由吳君如、錢嘉樂在2009年主持《星星同學會》的片段，當日是宣傳《巾幗梟雄》，有黎耀祥、鄧萃雯、謝雪心、商天娥及惠英紅做嘉賓，片中鄧萃雯的說話，似乎明示商天娥會在片場「蝦人」。當時正討論商天娥是否很喜歡教人做戲，錢嘉樂問商天娥：「報紙話每個人、在座咁多個你都教勻。」娥姐說：「冇，教就唔好講教。」吳君如之後邀其他嘉賓答，鄧萃雯就話中有話表示：「俾佢蝦嗰啲答先啦，佢都冇蝦我，傳聞裡面話我唔係善男信女，所以佢冇蝦我。」

近日網上再瘋傳由吳君如、錢嘉樂在2009年主持《星星同學會》的片段，當日是宣傳《巾幗梟雄》，有黎耀祥、鄧萃雯、謝雪心、商天娥及惠英紅做嘉賓，當時正討論商天娥是否很喜歡教人做戲，錢嘉樂問商天娥：「報紙話每個人、在座咁多個你都教勻。」（TVB）

娥姐說：「冇，教就唔好講教。」（TVB）

吳君如之後邀其他嘉賓答，鄧萃雯就話中有話表示：「俾佢蝦嗰啲答先啦。」（TVB）

鄧萃雯指根據報道所講，自己不是善男信女，所以沒有被商天娥欺負。（TVB）

吳君如問惠英紅有否被商天娥教 尷尬苦笑耐人尋味

此時商天娥全程掩住嘴笑，吳君如再問謝雪心：「心姐，娥姐有冇教你教戲？」心姐答：「有，因為佢好好戲。」娥姐「嘩」了一聲表示要除咪走，吳君如再推波助瀾：「娥姐，冇問題㗎，前輩教後輩做戲。」商天娥再說：「嘩！哈哈哈，仲大件事！」最後輪到惠英紅，吳君如又問她有否被商天娥教做戲，小紅姐未有即時回應，只是很尷尬地笑了幾聲，商天娥問小紅姐「你有冇匿埋喺後面喊？」惠英紅回應：「喊呢我就真係唔會，不過講真呢，就真係佢有教我嘅。」

聽到鄧萃雯的反應，商天娥全程掩嘴笑。（TVB）

吳君如再問謝雪心：「心姐，娥姐有冇教你教戲？」心姐答：「有，因為佢好好戲。」（TVB）

娥姐「嘩」了一聲表示要除咪走。（TVB）

吳君如再推波助瀾：「娥姐，冇問題㗎，前輩教後輩做戲。」（TVB）

商天娥再說：「嘩！哈哈哈，仲大件事！」（TVB）

最後輪到惠英紅，吳君如又問她有否被商天娥教做戲，小紅姐未有即時回應，只是很尷尬地笑了幾聲。（TVB）

惠英紅顯得十分尷尬，第一下不如如何回答。（TVB）

商天娥問小紅姐「你有冇匿埋喺後面喊？」惠英紅回應：「喊呢我就真係唔會，不過講真呢，就真係佢有教我嘅。」（TVB）

短短幾十秒，資訊量極大！（TVB）

岳華都有被商天娥「教」過？錢嘉樂：頂心呀！此生不再見面

之後錢嘉樂再補飛，指這些花邊新聞比劇集還有追看性，後來幾位講到岳華沒有參與這節目的錄影，吳君如就問：「點解佢唔嚟嘅？同你哋唔啱㗎？」錢嘉樂就說：「因為娥姐教岳華哥做戲呀，頂心呀！此生不再見面呀！嗱，我睇報紙㗎咋。」不過娥姐此時已笑不出來，只以一句：「有咩？」來否認。短短幾十秒，資訊量極大！更令人想不到的是，施明離世居然能引發如此大的「蝴蝶效應」，連陳年事件都再被掀起。

後來幾位講到岳華沒有參與這節目的錄影，吳君如就問：「點解佢唔嚟嘅？同你哋唔啱㗎？」（TVB）

錢嘉樂就說：「因為娥姐教岳華哥做戲呀，頂心呀！此生不再見面呀！嗱，我睇報紙㗎咋。」（TVB）

不過娥姐此時已笑不出來。（TVB）