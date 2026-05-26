李家鼎電話錄音流出即報警　李泳豪代發聲明：無授權任何人發佈

「李家風暴」繼李家鼎 (鼎爺) 與兩名兒子李泳漢及李泳豪輪流發聲後，今日又有新資訊！根據《東周刊》報道鼎爺的身家除了兩個仔有興趣之外，就連細他10歲跟他相戀20年的圈外女友Viva，亦都牽涉在內。而Viva的真正身份竟然是TVB力捧小生馬貫東的媽媽，而報道更講到Viva與李泳豪大鬥法爭產，簡直是真實版「溏心風暴」。

該報道指收到一段聲帶，內容解釋李泳豪老婆Agnes提到鼎爺趕去撳錢而撞車的來龍去脈。聲帶中，李泳豪不忿地對鼎爺說︰「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！講到明即刻幫你開e-banking睇，你係有錢喺度，你自己知，你係就要趁銀行星期六收一點，仆出去，好啦！連個天都唔幫你嘞！撞車！你唔聽人講嘢！好急，我識咗你40幾年啦，你做緊乜嘢呀？咁急出去，一定係拎錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」由此可知，鼎爺當日趕出去撳錢是給Viva，並非給李泳漢。

鼎父最近瘦咗好多，行路都要人扶。（資料圖片）

鼎爺電話錄音流出，報警求助。（資料圖片）

晚上約八時半，李泳豪在Instagram發出聲明書，透露父親李家鼎已就事件報警，並代發出聲明書，內容如下：

「致：各大傳媒 /社會各界發出日期：2026年5月26日

關於：李家鼎先生之電話錄音被公佈涉法律責任之嚴正聲明。現就近日外界流傳關於李家鼎先生之電話錄音的相關報道及言論，為正視聽，特發表聲明如下：

1. 澄清事實：李家鼎先生之電話錄音，是從無授權任何人發佈他電話內的錄音。

2. 保留追究權利：李家鼎先生之電話錄音乃屬私隱，任何人未經同意授權發放李家鼎先生電話的任何錄音，實屬違法。

關於盜用發佈電話錄音，李家鼎先生已報警及交由警方處理。現呼籲傳媒不應再發佈任何人給予傳媒的李家鼎先生的錄音，以免觸及牽涉法律界線。

特此聲明！

發出人：李泳豪代行」

聲明書全文。（IG@drift_greg）