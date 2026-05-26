Lokman認被舞台劇觀眾衝突嚇親　盡力冷靜講對白：意志力好堅定

「無悔三兄弟」王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）及何啟華（阿Dee）今日出席ViuTV劇集《喜劇開場》記者會，這套劇是改編自同名日劇，講到三位好友十年來追夢的故事。現實中三位入行前已是好友，問到入戲會否更易，Alton認同今次熱身時間很短，甚至無需熱身，一入去已有感覺，拍攝十分順利；而Lokman就覺得無論是開心或卡關的時刻都十分享受，即使是卡關，創作團隊都會想辦法合力解決，慢慢將整套劇拉去同一個頻率與節奏，至於阿Dee就坦言，起初都會想東想西，但大概一、兩星期後已全情投入：「一action大家都投入，初頭好多嘢諗，但係後來拍拍吓都諗唔到咁多嘢，諗嚟都冇用，做唔到咁多， enjoy啦！」

《喜劇開場》記者會。（鄧穎琪攝）

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回看中學校服造型 Dee：我生得有啲急速

預告片中見到會有三位中學時的回憶片段，問他們見到自己著校服有何感覺，阿Dee笑言：「我係生得有啲急速嘅中學嘅時候，我覺得佢兩個冇乜嘢，但係望我自己就覺得very急速。」Alton之前拍《社畜再培訓先導計劃》時要著小學校服，所以今次著中學校服實屬小兒科，他表示：「我好似每一次拍劇都要着校服，仲有得着！」劇中三位主角的經歷，與他們現實追夢也有相似，Lokman坦言睇到預告片內心都有湧動：「唔知點樣，係好投入角色定係可能呢個劇本同我哋都有啲好似嘅地方，就好似經歷返一啲嘢，而同時間可能我哋拍嘅時候，我哋係隔住隔住，咁佢今次相對係一個完整啲嘅時間線咁樣去睇，就有種暗湧，少少暖暖哋嘅感覺喺度，有啲感慨、感嘆嘅感覺。」阿Dee也回憶起大約十年前左右，有句說話是「趁年輕有個竇」，很多藝術從業員都會在工廈租工作室、做創作、夾band，自己都經歷過這些日子，所以特別有感覺，亦相信曾在工廈追夢打拼的朋友都會有共鳴。

（鄧穎琪攝）

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Alton首次有感情線 與許月湘關係「白熱化」感覺良好

今次三位會有感情線，並各自形容自己的感情橋段，Lokman說「含糊」、Alton說「白熱化」、阿Dee則是穩定。Alton與許月湘為一對，而阿Dee則與「校花」林千渟交往十年，Alton直指自己很少有感情戲，有時就算講好有感情線，劇情都未必有足夠時間培養，但今次與許月湘合作得很好：「我哋冇任何友情或者認識嘅基底，但係對手好好，未埋位嘅時候，我哋都會交流，都會好舒服，所以好快打開咗自然之門。」

（鄧穎琪攝）

Lokman入圍釜山電影節最佳男配角：咁大件事去體驗吓

此外，Lokman早前憑《存酒人》中「阿當」一角，成功入圍釜山電影節《2026全球OTT大獎》（2026 Global OTT Awards）「最佳男配角獎」，他感謝監製、導演和編劇看到自己，選了自己做「阿當」，然後才有機會憑此角色去不同地方見識，「咁大件事都要去體驗吓，見吓其他國際巨星都好！」雖然身邊有「韓文擔當」Alton幫手，不過Lokman怕自己學完都背不好，到時口窒窒，所以寧願穩穩陣陣用英文跟當地朋友溝通。

（鄧穎琪攝）

舞台劇觀眾台下爭執 Lokman感可惜：睇戲都係為開心

談到主演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》早前爆出襲擊事件，一名男觀眾因不滿坐在旁邊的女觀眾在演出期間不斷與友人交談，屢次勸阻對方無效後，他忍到謝幕一刻終於爆發，突襲女方眼部連揮三拳，導致女方左眼瘀傷、額頭流血並大叫「救命」。最終警方接報到場，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將該名男觀眾拘捕。而根據觀眾所講，二人爭執聲量甚至驚動到演出者，Lokman就以第一身憶述當時情況，承認有嚇親：「當時有嚇親，冇遇過嘛！但係當下唯一做嘅，就係我自己唔好理咁多，專心講好句對白，專心同對手交流，令大家一齊返返去你嘅世界度，嗰時真係個意志力好堅定呀，我覺得！」

（鄧穎琪攝）

對於睇舞台劇竟釀成流血事件，Lokman直言可惜：「係可惜嘅，因為大家入嚟睇戲都係為開心，所以就係囉，盡量唔好啦。真係唔好，有啲嘢你係開心，但係你最後唔開心，咁咪即係違背你初心囉，係咪先？」提到劇作口碑載道，並且有多位前輩捧場，Lokman十分感謝各位喜歡，表示作品有好的回報，整個團隊都十分滿足，收到大家的支持和鼓勵亦感到溫暖：「有啲人話佢哋前排寵物離世咗，但係睇完呢個，有一個好好嘅哭泣時間可以令自己舒緩一下，同時間發現原來個位仲喺度，可能佢哋物理走咗，但係佢哋個愛仲喺度。」

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阿Dee被爆Leggings當面褲著 Lokman：可能搶鏡頭

最後，提到6月7日三位將舉行《與無悔三兄弟喜劇爆笑開場》演出，阿Dee形容是「天跌落嚟嘅禮物」，指大家一起填充這個時間，再送給支持者。Alton說：「《喜劇開場》都係因為我哋三個去做演員嘅呢個身份而出現嘅一個show，我哋開過會啦當然，我自己會覺得，今次呢個show係有挑戰性，係有個膽色喺入面，咁我哋希望大家enjoy，一齊做呢個實驗。」講到阿Dee近日被ERROR隊友爆料，指他參加《造星》時只著Leggings，Lokman難以置信：「有羞恥心㗎嘛？可能搶鏡頭囉，嗰時已經用呢啲喇喳招。」而阿Dee亦表示自己已忘記了為何會這樣做，可能純粹因為冇咁熱，當記者叫他6月7日再著，Alton就以：「有膽色！」來作結。

（鄧穎琪攝）

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