莊子璇正面回應與郭晉安緋聞　爆私下尊稱：匪夷所思呀呢件事

2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）日前接受TVB.com網絡節目《接你收工》訪問，大談其反差極大的「宅女」生活與愛情觀。期間她首度正面回應早前與視帝郭晉安傳出的緋聞，大方揭開兩人私底下的真實關係，更直言自己拍拖時不介意與另一半「AA制」。

莊子璇正面回應與視帝郭晉安緋聞。（YouTube截圖）

應與郭晉安緋聞 私下尊稱對方「安爸爸」

莊子璇早前因拍攝新劇而與郭晉安傳出緋聞，在訪問中被問到這段「忘年緋聞」時，她顯得相當無奈又好笑。她自爆私底下其實尊稱對方為「安爸爸」，更還原當日被傳媒追問感情觀的經過。

莊子璇叫郭晉安「安爸爸」！（YouTube截圖）

她解釋當時被記者問到能否接受年齡差距大的另一半，她當時回應指「愛情不分國籍、性別及年齡」，純粹是表達自己宏觀的愛情概念，豈料這番言論被外界放大，最終演變成與「安爸爸」的緋聞。

廿四孝反差宅女 自爆最愛打機抽卡

雖然頂着港姐冠軍的光環，但莊子璇自認私底下是個不折不扣的「宅女」。外表斯文的她，平日最大的娛樂竟然是打機和抽動漫卡，她更自爆曾經是手遊《王者榮耀》的忠實玩家，甚至打到她那區的前100名！此外，她亦曾抽《寶可夢》（Pokémon）卡牌，賺了高達二千多元。

私下是宅女一名。（YouTube截圖）

私下是宅女一名。（YouTube截圖）

私下是宅女一名。（YouTube截圖）

獨立愛情觀曝光 倡「AA制」不想總被請客

談到對未來的憧憬，莊子璇坦言自己來自一個幸福家庭，因此非常渴望將來能建立屬於自己的家庭，希望另一半能與她共同分擔生活與情緒。在談到兩性相處時，她展現出相當獨立且細膩的愛情觀。她直言自己「好唔介意AA制」 ，更表示如果每次外出食飯都要男方請客，自己心裡反而會覺得「好唔好意思」。她直言不奢望對方是一味迎合的「男性工具人」，只期望能遇到一個本質善良、對她好的好男人 。

倡「AA制」不想總被請客。（YouTube截圖）

倡「AA制」不想總被請客。（YouTube截圖）