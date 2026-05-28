《愛回家》停播又一演員鋪後路　西裝骨骨轉做白領回歸平淡

無綫（TVB）長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》日前正式宣布將於2026年7月迎來大結局，結束長達九年的神話。隨著劇集步入尾聲，不少劇中演員亦相繼宣布離巢另謀出路。當中憑飾演保鑣「張龍」一角深入民心的黃耀煌（Terence），日前亦正式宣布合約完結離開TVB。他隨後在社交平台分享自己穿上西裝、轉戰文職回歸平淡的生活照，隨即引來網民熱烈討論。



張龍同Rebecca呢對姊弟戀，深受觀眾喜愛。（IG/@terrenceyiuwong）

二人在劇中有不少戲份。（劇集截圖）

對於網民質疑他是否「一早收到風」《愛·回家》停播而鋪定後路，黃耀煌回覆《香港01》時隨即澄清表示：「我真係唔知。咁啱我出post嗰日就傳《愛·回家》唔做，好多網民都話我收到風，其實我真係完全唔知。」

二人原本正籌備婚禮！（ IG/@terrenceyiuwong）

兩人分手收場！（截圖）

強調巧合完約：好唔捨得「張龍」

黃耀煌解釋一切純屬巧合，自己只是剛好完約：「咁啱我係完咗合約，想趁住而家有時間、有機會，學習多啲嘢、見識多啲嘢。」談到陪伴觀眾多年的劇集即將完結，他亦大感不捨：「我知道《愛·回家》冇做，我都好唔捨得。始終佢真係陪咗大家好耐，都俾咗『張龍』呢個角色俾我，所以我好感恩有《愛·回家》依套劇！」

黃耀煌被傳為離巢鋪路！（IG/@terrenceyiuwong）

轉戰金融、醫療版塊 換上西裝自嘲打工仔

從黃耀煌上載至社交平台的近照可見，他已脫下昔日的「保鑣」制服，換上筆挺的西裝褸配襯西褲，戴上眼鏡，一身標準寫字樓文職白領打扮，並在升降機內自拍，精神奕奕；另一張照片中，他則換上白恤衫與友人下棋，生活過得相當充實。被問到是否決定「回歸平淡」，黃耀煌笑言自己從來沒有明星架子：「我一直都係打工仔呀！之前喺TVB都係打工仔，都係一份工作。我依家學習緊新知識，學緊金融、醫療版塊嘅行業。」

做白領！（IG/@terrenceyiuwong）

西裝骨骨！（IG/@terrenceyiuwong）

他更透露新工作絕不輕鬆，生活節奏依然緊湊：「都唔係平淡架，好忙架！係重新認識下其他行業，我之後都會讀書，想趁而家有機會就學習。」至於一眾粉絲最關心的問題——日後還會否參與幕前演出？黃耀煌就留有餘地表示：「如果時間配合到，我都會想嘅。或者我都會自己拍下自己啲日常，放喺社交媒體（同大家分享）。」