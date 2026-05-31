專訪丨張達倫恨做古天樂接班人　現實殘酷被嘲死茄哩啡：我有對白

在電影《寒戰1994》與ViuTV新劇《COURT》中，我們看到一副熟悉的身影——張達倫。入行逾20年，大眾對他的記憶點或許仍是《愛．回家》的「嚴謹」，還有那段備受關注的「黎芷珊男友」身份，但他從不介意這些標籤。

回顧入行初衷，張達倫曾滿腔熱誠以為自己會是下一個古天樂，現實卻做了無數次「女主角的前度」，經歷過突發面癱求醫散盡積蓄，甚至被街外人辱罵「死茄喱啡」。無數失落與迷惘，最終他決意離開效力18年的TVB轉戰影壇，提起新加盟銀河海潤演藝有限公司的CEO朱淑儀（Elaine）在低谷時一句鼓勵「你得嘅」，令這位硬漢在鏡頭前不禁眼眨淚光。

訪問中，張達倫亦罕談與黎芷珊一段相距12年的姊弟戀，九年情雖然未能走到最後，但兩人關係早已昇華如同家人。但面對外界嘲諷他「同時有兩個女人」的難聽閒言，太太是否真的不介意？今次，就讓張達倫親自為大家《由零說起》。



張達倫接受「由零說起」訪問。（蕭堃桁攝）

張達倫初入行對演藝圈滿懷鬥志。（蕭堃桁攝）

被女同學讚「靚仔」成強心針

年輕時的張達倫，是個只顧著踢足球、打機的平凡男生，對未來毫無概念，甚至從未察覺自己擁有「靚仔」的本錢 。直到中六那年，學校來了一班女同學，一句「你好靚仔」，才讓他驚覺：「原來我係靚仔！」 這句話，悄悄在他心中埋下了成為演員的種子 。

20歲那年，在朋友介紹下，他膽粗粗去試鏡，順利成為兼職模特兒。那段日子，他一邊做電腦公司文員，一邊拍廣告。高峰時期，他一年內接拍近十個廣告，幫人試衫時薪更過千元，收入豐厚 。出紅隧時看到伊利沙伯大廈外掛著自己的宣傳海報，那種新奇與滿足感，讓他決定辭去正職，全心投入五光十色的演藝世界 。

張達倫求學期被女同學讚「靚仔」。（圖片來源：受訪者提供）

張達倫一開始做兼職模特兒。（圖片來源：受訪者提供）

張達倫一開始做兼職模特兒。（圖片來源：受訪者提供）

初入行以為自己是古天樂

然而，當他放棄穩定收入，甚至曾因不懂理財而欠下卡數後，才發現娛樂圈並非想像般簡單。25歲正式投考TVB藝員訓練班，底薪極低，首三個月每月只有三千元車馬費兼要「任做」。他回憶起初出道在《爭分奪秒》飾演警察，面對李思捷、姚嘉妮等前輩的群戲，因為過度緊張，一句簡單對白竟然NG了30次 。「真係好驚，驚到處理唔到件事，俾人鬧得好厲害......好多聲音令你覺得，點解咁大壓力？講一句對白啫 。」

往後日子，被安排做侍應、甚至成為御用「女主角前度」的日子裡，他的自信心被徹底擊碎 。「入行嗰陣，我覺得自己係古天樂，到最後，點解我係一個特約演員？心態如此，可能連特約演員都不如。 」

張達倫初入娛樂圈，曾以為自己會係下一個古天樂。（蕭堃桁攝）

張達倫初入行以為自己是下一個古天樂。（圖片來源：受訪者提供）

張達倫初入行以為自己是下一個古天樂。（ig@maxc）

一開始時演戲無信心，在《珠光寶氣》跟足陳豪近100集。（ig@maxc）

面癱與三叉神經痛的雙重打擊

事業未見起色，命運似乎還嫌給他的考驗不夠 。張達倫接連遭受了三叉神經痛與面癱的雙重打擊 。「三叉神經痛，痛到出咗街之後你要返屋企瞓喺度，痛到你真係想打牆，有沙包就真係想打落去 。」

隨後，面癱無預警來襲 。「瞓醒之後，點解郁唔到？好怪 。」看西醫、吃類固醇導致面容浮腫 ，連喝水都會從嘴角流出來，必須依賴飲管 。為了治病，他一星期針灸四次，花光了所有積蓄 。「佢（醫師）要針一位位，但篤極都篤唔到落去，直情塞咗 。你諗吓嗰個感覺，佢係咁郁呀係咁郁，但都篤唔到落去 。」他坦言至今仍未能完全控制到面部肌肉，即示範「鼓埋泡腮」續說：「兩隻眼鴛鴦咗，有啲力我點練、點針都返唔到嚟，但起碼冇影響力我做戲。」

如今回想，他苦笑著慶幸當時自己只是個不顯眼的配角：「如果我有戲做先嚟面癱，我想嗰個經歷會更加慘淡 。好彩係嗰段時間經歷咗，如果你話譬如之後或者而家先嚟經歷，嗰個感覺一定更難受 。」

年輕時試過面癱，現在雙眼都有少許鴛鴦。（蕭堃桁攝）

又三叉神經痛，痛到想打埋牆。（蕭堃桁攝）

《愛回家》「嚴謹」角色深入民心

在自信心跌至谷底時，監製戚其義成為了他的第一位伯樂 。從《珠光寶氣》跟足一百集，到《心戰》中不斷為他加戲，讓他逐漸找回演戲的節奏 。「阿戚唔會當面讚你，但你就知道佢不停加重你啲戲 。旁邊啲人見到就知道：『達倫，畀心機喎』 。跟住我就知，我得㗎喎原來，我處理到某啲角色，我唔係咁廢㗎喎。」

然而，娛樂圈的殘酷在於，沒有承接，所有的努力都可能化為烏有 。三十多歲時，適逢王維基（香港電視）的挖角潮，心灰意冷的他向編審坦言想轉行謀生。沒想到，TVB高層曾勵珍（珍姐）在毛舜筠（毛姐）的推薦下，急召他回公司面談。當接到珍姐的秘書來致，達倫直言不敢相信：「珍姐想約你返嚟傾偈，我好記得嗰個感覺：『珍姐？你係咪玩嘢呀？我張達倫喎？』 」

張達倫獲毛舜筠提攜。（ig@maxc）

如願加入處境劇，在《愛回家》飾演「嚴謹」，角色深入民心。（ig@maxc）

如願加入處境劇，在《愛回家》飾演「嚴謹」，角色深入民心。（TVB《愛．回家》電視截圖）

「嚴謹」和「霞姐」角色深入民心。（ig@maxc）

高EQ化解「死茄哩啡」辱罵

珍姐的挽留，給了他《愛回家》「嚴謹」這個深入民心的角色。雖然角色爆紅，但三年後，他又變回了重戲份的配角 。社會對「綠葉」的刻板印象，甚至化作了直接的言語攻擊。他分享了一段在的士上被辱罵的經歷。當時因為行車路線問題，的士司機突然發難 ：「佢第一句就話：『死茄哩啡，我認得你呀！』...仲話落車隻抽，又爆粗 。我話我都唔係死茄哩啡吖，我都有演出過、有對白㗎，茄哩啡都係人，我都冇叫你死的士佬，點解你要咁樣話人？ 」

面對「綠葉」這個稱呼，張達倫看得很通透：「其實咩都只係一個稱呼，我好希望有朝一日你認識到我，你可以叫我張達倫，咁就最好啦 。」

入TVB 18年終決定離開。（ig@maxc）

18年後決心離開TVB

在TVB度過了18年的青春，張達倫決定不再蹉跎歲月。「我應該合作嘅演員都合作過晒，我都大概知大家點樣演戲。我想試吓撞一啲新人、新嘅對手、新嘅導演同編劇，我真係好想試吓自己究竟仲可以遇到啲咩 。」

他毅然離巢，曾嘗試北上內地發展，卻發現自己無法適應當地的文化。「你唔知個市場做緊咩，你唔知究竟邊件事係真、邊件事係假 。原來真係純粹傾吓偈，傾足三十次都只係傾偈。返到嚟，就知道自己處理唔到 。」

張達倫感激經理人Elaine一直支持與鼓勵。（蕭堃桁攝）

跳出舒適圈，踏入大銀幕。（電影《寒戰1994》劇照）

與不少紅星合作。（ig@maxc）

哽咽感激銀河Elaine

就在這時，他重遇了現任經理人兼銀河海潤（銀河映像子公司）的總裁Elaine。在電影圈這個極度嚴格、三十人爭一個角色的修羅場裡，Elaine成為了他最強大的後盾。達倫好大感觸，哽咽感恩Elaine：「我喺TVB做咗18年，你要抽一個演員出嚟，而佢又覺得你得、畀機會你在電影圈發展，其實係一件好難嘅事。佢幫我幫到……佢而家房裡面最大塊紙牌個樣就係我。我哋合作五年，好老實講，有時都對自己失望，點解仲未遇到再多啲、再好啲嘅角色呢？會失望，我覺得自己得㗎嘛，因緣際遇，反而佢冇失望，佢仍然覺得你得嘅 。」

說到這裡，張達倫充滿感激。從被嘲笑的「死茄哩啡」，到如今能在大銀幕發展，他深知這一切得來不易 。「我好希望有朝一日，我喺台上可以多謝到佢，就算係終身成就獎都好 。」

張達倫希望有更多演出機會。（蕭堃桁攝）

想詳盡知道張達倫的故事？今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！