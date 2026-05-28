港姐冠軍曬百億闊太私生活　疑飛英國探仔孭Hermès手袋55歲零走樣

現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚18年，婚後一直養尊處優，育有一子許建彤（Jayden），有指許晉亨的父親許世勳在2018年過世後，留下約420億港元遺產，交由家族信託基金管理，許晉亨夫婦每月從中領取200萬港元生活費，而許晉亨與李嘉欣及兒子Jayden一家居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。前年李嘉欣親自送兒子到英國入讀貴族寄宿學校威靈頓公學，並出席新生家長活動，日前李嘉欣在Instagram限時動態曬出一張照片，身處外國疑似探望兒子！

前港姐冠軍李嘉欣與丈夫育有兒子許建彤，其英文名正是Jayden，故網民紛紛指李嘉欣亦是「Jayden Mani」。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與老公參加胡智同婚禮。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣在社交平台上分享了一張與老公許晉亨一起去宴會的甜蜜合照。(ig@michele_monique_reis)

李嘉欣疑到英國探仔

李嘉欣日前在Instagram分享一張照片，從相中可見，當日太陽猛烈，足足34度，李嘉欣的一頭金髮在陽光照耀下閃閃發亮；她戴上太陽眼鏡，心情大靚。李嘉欣打扮隨意悠閑，她孭住Hermès手袋，難掩濃濃貴氣。李嘉欣大步走在路上，從背景歐式古典風建築物估計，李嘉欣似乎去了英國探望兒子。李嘉欣多年來都Keep得優雅又靚女，絲毫不似「登五」之人。

李嘉欣以往的髮色。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣染金髮度新歲。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣好靚呀。(IG圖片)

李嘉欣兒子讀頂尖貴族寄宿學校 與麥明詩做校友

李嘉欣兒子Jayden讀的威靈頓公學為英國過百年歷史的頂尖貴族寄宿學校，「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科。李嘉欣對兒子教育要求極高，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀，操流利英語。而李嘉欣亦出身於傳統名校瑪利諾修院學校，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語以及意大利語共7種語言。據知嘉欣在中五會考取得 2A、7B 佳績，其中英文及聖經更考獲A，成績優異。

李嘉欣疑似到英國探兒子。（IG圖片）

李嘉欣一度病危險死。(ig圖片)

李嘉欣一家三口。（陳順禎攝）

李嘉欣性感美照。(ig圖片)

邱李茂琪與李嘉欣、李嘉明姊妹以李克勤老婆盧淑儀組成「千杯不醉」閨密團。（IG@dr_maret_lee）

李嘉欣與老公許晉亨拍拖出席晚宴。(微博圖片)

李嘉欣身處英國。（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣現身英國出席兒子新生家長活動。（小紅書圖片）