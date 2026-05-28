港姐冠軍曬百億闊太私生活 疑飛英國探仔孭Hermès手袋55歲零走樣
撰文：張寧兒
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現年55歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨結婚18年，婚後一直養尊處優，育有一子許建彤（Jayden），有指許晉亨的父親許世勳在2018年過世後，留下約420億港元遺產，交由家族信託基金管理，許晉亨夫婦每月從中領取200萬港元生活費，而許晉亨與李嘉欣及兒子Jayden一家居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。前年李嘉欣親自送兒子到英國入讀貴族寄宿學校威靈頓公學，並出席新生家長活動，日前李嘉欣在Instagram限時動態曬出一張照片，身處外國疑似探望兒子！
李嘉欣疑到英國探仔
李嘉欣日前在Instagram分享一張照片，從相中可見，當日太陽猛烈，足足34度，李嘉欣的一頭金髮在陽光照耀下閃閃發亮；她戴上太陽眼鏡，心情大靚。李嘉欣打扮隨意悠閑，她孭住Hermès手袋，難掩濃濃貴氣。李嘉欣大步走在路上，從背景歐式古典風建築物估計，李嘉欣似乎去了英國探望兒子。李嘉欣多年來都Keep得優雅又靚女，絲毫不似「登五」之人。
李嘉欣兒子讀頂尖貴族寄宿學校 與麥明詩做校友
李嘉欣兒子Jayden讀的威靈頓公學為英國過百年歷史的頂尖貴族寄宿學校，「十優港姐」麥明詩也曾在該校就讀預科。李嘉欣對兒子教育要求極高，Jayden幼稚園就讀維多利亞，小學曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，其後轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀，操流利英語。而李嘉欣亦出身於傳統名校瑪利諾修院學校，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語以及意大利語共7種語言。據知嘉欣在中五會考取得 2A、7B 佳績，其中英文及聖經更考獲A，成績優異。