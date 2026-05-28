前TVB串嘴男配遇女粉絲合照極親民　成功洗底獲讚：三觀正人品好

現年47歲、原名梁烈唯、暱稱唯唯，後曾改名梁競徽，現又用回本名的梁烈唯，入行多年經歷不少高低起伏。曾獲TVB力捧的他，先後奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，演技早已獲得肯定。然而，他早年因言論惹火得罪網民，一度成為討論區的「負皮王」，觀眾緣跌至谷底。不過，近年梁烈唯北上發展後成功扭轉形象。日前，有女網民在社交平台上分享在香港偶遇梁烈唯的經歷，不但狂讚他親民無架子，還激動表示他「三觀正人品好演技也好」，是一個「很好很好的人」。

梁烈唯日前食宵夜被捕獲，盡顯親民一面。（小紅書圖片）

私人時間被認出 主動走出店外邀合照

近日，有女網民在社交平台發表長文，激動地分享自己吃甜品時偶遇梁烈唯的經過。她透露當時自己剛吃飽準備離開甜品店，期間與兩名男子擦肩而過，由於當時自己沒有配戴隱形眼鏡，所以未能看清對方的長相。此時，同行朋友突然驚呼：「剛才那不是梁烈唯嗎？」博主直言當時「一臉不敢相信的望過去，朦朦朧朧發現真的是唯唯！！！」

梁烈唯全程「紳士手」。（小紅書圖片）

雖然野生捕獲偶像，但博主與朋友當時在店外懊惱不已，非常後悔沒有在店內多坐兩分鐘。加上考慮到時間比較晚，而且是藝人的私人時間，她們本來不想過多打擾，沒有想著再進去也沒有拿手機拍，朋友只隔著店舖玻璃向梁烈唯揮手打招呼，便預備離開。怎料「做夢的事情就發生了」，朋友突然說唯唯好像正朝她們走過來，結果唯唯真的從店裡走出來，更向她們給了一個拍照的手勢，主動邀請合照，令粉絲大感驚喜。

一舉動盡顯紳士

從博主上傳的相片中可見，當晚梁烈唯以一身街坊「波牛look」現身，非常隨意。雖然在私生活時間被認出，但他完全沒有擺出明星架子。博主更透露了一個貼心細節，由於第一次拍出來的光線不好，梁烈唯主動換個方向重新再拍。在合照期間，梁烈唯除了配合女粉絲一同舉V字手勢外，其餘時間全程將雙手擺在身後，刻意保持身體距離，非常紳士。

女網民在社交平台以長文激動分享偶遇梁烈唯。（小紅書截圖）

除了合照外，梁烈唯更主動關心粉絲，詢問她們從哪裡過來，並暖心表示：「歡迎我們來到香港。」樓主感動得即場向偶像「表白」，指自己已經見過他好幾次，手機裡還存了不少他的相片，直言：「真的全程就是偶遇到喜歡的藝人的夢幻感」。

博主又自言，她與朋友離開後，一路上都在感嘆「唯唯人真的太好了」，遺憾就是沒來得及表達自己對對方的喜愛，並盛讚：「我覺得唯唯真的是很好很好的人，三觀正人品好演技也好。真心希望他可以多一些工作多和大家見面也希望日後可以有機會看他踢球。」足見梁烈唯近年已成功洗底。

梁烈唯近年轉戰內地，撈得風山水起。（微博圖片）

梁烈唯憑「愛國藝人」形象成功打開內地市場。（微博截圖）

昔日「負評王」北上發展變「吸金王」

近年梁烈唯將工作重心移往內地，憑藉「愛國藝人」形象成功開拓市場，除了登台演出接不停，更投身直播帶貨行列，撈得風山水起，從昔日的「負評王」華麗轉身為「吸金王」。除了財源廣進，梁烈唯亦一改以往「串串貢」的形象，轉走親民路線，早前他在內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，與高鈞賢、沈震軒、黃長興、黃嘉樂組成「好犀利男團」，深受內地網民歡迎。

梁烈唯早前在內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，與高鈞賢、沈震軒、黃長興及黃嘉樂再組成「好犀利男團」。（抖音）

帥氣一面。（抖音）

投資電影

今年農曆新年，曾言與帶貨直播相比，更愛拍戲的梁烈唯更跨足影壇，與陳山聰、林盛斌（Bob）共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，電影在當地口碑與票房雙雙報捷，令他在東南亞的人氣再度飆升；由當年的谷底反彈到如今家庭、事業兩得意，梁烈唯這次的「親民舉動」，再次證明他成功挽回觀眾緣。

今年農曆新年，梁烈唯更跨足影壇，與陳山聰、林盛斌（Bob）共同投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》。（微博圖片）

梁烈唯與太太駱保雯（Tina）結婚多年恩愛如昔，兩人婚後育有一仔一女，一家四口幸福美滿。（小紅書圖片）