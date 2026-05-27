40歲前亞姐顏子菲奢華慶生　西裝型男「深情一吻」疑官宣戀情

現年40歲的前亞洲小姐亞軍顏子菲（Belinda），凍齡美貌與火辣身材多年來始終維持在巔峰狀態。26日她在社交平台大方曬出一系列精心籌辦的生日派對靚相。現場不僅佈置得宛如童話城堡般奢華浪漫，最令人震驚的是，有一位西裝筆挺的神秘型男現身貼身護花，更當眾親吻其臉頰，疑似正式公開戀情，甜蜜指數瞬間爆燈！



前亞洲小姐亞軍顏子菲日前分享生日派對。（Belinda）

閃亮奢華公主風！「雪寶」發光蛋糕盡顯童心

從顏子菲分享的照片中可以看到，這場生日派對的規格完全是按照「豪門公主」的標準打造，每一個角落都極具心思。現場背景採用了金光閃閃的亮片網美牆，搭配巨大的金色皇冠氣球，以及精緻的「Happy Birthday」霓虹燈飾，將奢華感與浪漫氛圍拿捏得恰到好處。

顏子菲的這次生日派對奢華感與浪漫氛圍拉滿。（IG@belindayan）

最引人注目的，是桌上擺著一個精緻度破表的《魔雪奇緣》（Frozen）「雪寶（Olaf）」主題雙層生日蛋糕，底部甚至帶有華麗的發光燈飾，完美突顯出顏子菲隱藏的純真童心。

現場還準備了一個《魔雪奇緣》（Frozen）中的「雪寶（Olaf）」主題蛋糕。（IG@belindayan）

當晚身為主角的顏子菲盛裝出席，她身穿一襲純白色的平口低胸晚禮服，頭戴閃亮皇冠，雙手合十在蛋糕前虔誠許願。在燈光的映襯下，無論是極致細嫩的膚質還是呼之欲出的傲人身材，狀態都大勇得令人稱羨，舉手投足間名媛公主氣質盡顯。

顏子菲身穿一襲純白色的平口低胸晚禮服，頭戴閃亮皇冠，雙手合十在蛋糕前虔誠許願。（IG@belindayan）

顏子菲盡顯公主氣質。（IG@belindayan）

神祕西裝男獻吻送玫瑰！感性告白「收穫滿滿的偏愛」

不過，整場派對的絕對焦點，無疑是現場出現的一位斯文型男。該男子身穿筆挺的黑色西裝、戴著眼鏡，渾身散發著成熟穩重的儒雅氣息。

同場的另一焦點就是這位斯文型男。（IG@belindayan）

兩人在現場舉止親暱，男方不僅出手闊綽地送上一大束高檔紅玫瑰，甚至情不自禁地在鏡頭前深情親吻顏子菲的臉頰。而被親吻的顏子菲則笑得合不攏嘴，幸福與甜蜜之情完全溢於言表，顯然早已被男方的攻勢深深融化。

被型男親吻的顏子菲笑得合不攏嘴。（IG@belindayan）

兩人如膠似漆、貼身合照，完全是「官宣認愛」的節奏。（IG@belindayan）

除了閃瞎眾人的同框照，顏子菲更留下一段耐人尋味的感性告白，字裡行間彷彿是在對特定的另一半許下堅定的承諾：「我在成長的路上必將披荊斬棘，勇往直前。願以後的日子都收穫滿滿的偏愛和包容理解。我也會同樣全心全意的去愛與守護心中最珍貴的存在。」被大批網民與粉絲解讀為「高調官宣戀情」的甜蜜宣言。