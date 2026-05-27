鄭中基神色凝重再上法庭鄭東漢否認傾資產　余思敏見記者秒閃人

現年54歲的「暴龍哥」鄭中基（Ronald），自去年6月證實與結婚13年的余思敏正式離婚並對簿公堂後，這場涉及撫養權與財產分配的離婚官司，至今已拉鋸了整整一年。27日早上，鄭中基再度與父親鄭東漢現身灣仔家事法庭。雙方經歷近5小時的閉門聆訊後依舊未能達成共識，面對這場漫長的家醜拉鋸戰，一向低調的「唱片教父」鄭東漢也忍不住在鏡頭前大發牢騷！



鄭中基一家四口。(IG@tinyeyes39)

聆訊5小時仍未達成共識！鄭中基眉頭深鎖吐無奈

今日早上9時10分，鄭中基與父親鄭東漢乘坐七人車抵達法院。只見剪短了頭髮、身穿一身筆挺西裝Look的鄭中基率先下車，雖然戴著口罩，但神情顯得相當凝重、眉頭深鎖。見到現場有傳媒守候，兩父子默不作聲，快步沿著法院階梯步入大樓。

2025年6月，鄭中基與爸爸鄭東漢就曾在灣仔的家事法庭同余思敏打官司。（陳順禎攝）

原以為這場拉鋸一年的官司能迎來終局，但漫長的聆訊足足持續了接近5個小時。直到下午1時55分，兩父子才面露疲態步出法院。當被現場記者追問案件是否已經正式完結、雙方有沒有達成共識時，鄭中基語氣盡顯無奈，直接回應了兩個字：「未呀！」 可見雙方依舊在細節上僵持不下。

當時鄭中基與爸爸鄭東漢亦是乘坐這輛白色七人車。（陳順禎攝）

另一邊廂，前妻余思敏隨後也在律師團隊陪同下現身法庭樓層。原本準備步入電梯離開大樓的她，一發現大堂有記者駐守，隨即敏捷地「轉身折返」作迴避。

前妻余思敏見到有記者就即刻閃人。（香港01攝）

老爺鄭東漢怨氣爆燈：講過唔好拖我落水！

這場離婚官司的另一大焦點，絕對是一直默默陪在兒子身邊的「寶麗金教父」鄭東漢。相較於兒子的無奈與沉默，老爸的反應則顯得直白且充滿喜感。

鄭東漢因兒子離婚官司被拖落水一直感覺不快以及無奈。（資料圖片）

當記者問到為何每一次都要親自陪同兒子出庭時，神情嚴肅的鄭東漢忍不住苦笑大爆內幕，表示自己其實是身不由己：「我自己要出庭嘛！（點解？）畀人拖落水！」當被追問他之所以被傳召出庭，是否與前新抱余思敏要求清算資產、甚至要老爺「幫手畀贍養費」有關時，鄭東漢隨即有些激動地苦笑大喊：「講過唔好拖我落水嘛！」 至於前新抱究竟是要開天價資產還是要現金，他則一概以「無講呢啲」淡淡帶過，隨後禮貌地跟記者道別上車。

2011年鄭中基被爆出女友余思敏（Sammie）未婚懷孕，同年10月升爸爸，更短期內迎娶女友。（IG@tinyeyes39）

鄭中基最後一次貼出太太余思敏照片，已經是2023年10月。（IG@tinyeyes39）

一年離婚風波：從「8千蚊傳聞」到六位數拉鋸

回顧這場轟動全港的離婚風暴，自去年年中爆出鄭中基與前經理人的合約風波後，便徹底引爆了這段13年婚姻的導火線。官司初期，曾有傳聞指家底豐厚的鄭中基每月僅願意支付8,000港元贍養費，一度引來余思敏向友人控訴「出手太低，難以應付一對子女開銷」。隨後鄭中基急發聲明澄清謠言嚴重失實，父親鄭東漢當時亦曾幫手護航，強調兒子實際月付高達六位數字以上，且承擔孩子所有的起居飲食、學費與司機開支，負擔極大。

鄭中基去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基當時對8,000港元贍養費的失實報道專門做出聲明。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

然而，即便男方承諾承擔龐大開銷，雙方在財產分配與具體條款上顯然仍存在巨大分歧。這場牽連到身家雄厚的老父都要被迫出庭「下水」的豪門離婚大戲，看來短期內依舊難以畫下句點。